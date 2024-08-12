Уровень радиации на Запорожской АЭС и в Украине находится в пределах нормы сегодня

ГСЧС усиленно отслеживает ситуацию на Запорожской АЭС — что сейчас с уровнем радиации
В Украине на данный момент уровень радиации не превышает природный фон, а сама радиационная ситуация на территории Украины стабильная. Таковы данные на 00.00 12 августа.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в своем Telegram.
Зафиксированы ли какие-либо выбросы техногенного происхождения на ЗАЭС
Украинские эксперты заверяют, что в районе Запорожской АЭС не зафиксированы выбросы радионуклидов техногенного происхождения. Также нет трансграничного переноса радиации. Все это свидетельствует о том, что Запорожская АЭС защищена, а ее безопасность не нарушена.
В ГСЧС акцентируют внимание, что специальные датчики Укргидрометцентра вблизи ЗАЭС продолжают усиленный мониторинг и оперативно отслеживают состояние радиационного фона. Причин для беспокойства нет.
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