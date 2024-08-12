Рівень радіації на Запорізькій АЕС і в Україні знаходиться в межах норми на сьогодні

ДСНС посилено відстежує ситуацію на Запорізькій АЕС — що зараз з рівнем радіації
В Україна на даний момент рівень радіації не перевищує природного фону, а сама радіаційна ситуація на території України стабільна. Такі дані на 00:00 12 серпня.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у своєму Telegram.
Чи зафіксовано якісь викиди техногенного походження на ЗАЕС
Українські експерти завіряють, що в районі Запорізької АЕС не зафіксовано викидів радіонуклідів техногенного походження. Також немає транскордонного перенесення радіації. Все це свідчить, що Запорізька АЕС захищена, а її безпека не порушена.
У ДСНС акцентують, що спеціальні датчики Укргідрометцентру поблизу ЗАЕС продовжують посилений моніторинг і оперативно відстежують стан радіаційного фону. Причин для хвилювання немає.
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