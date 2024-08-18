У Магате заявили, що на ЗАЕС унаслідок вибуху БпЛА посилилася ядерна небезпека

Запорізька АЕС. Фото: depositphotos.com

Ситуація з ядерною безпекою на ЗАЕС знову погіршилася. Це сталося після удару безпілотника по території, що є прилеглою до станції.

Про це в суботу, 17 серпня, повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.

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За даними спостережної місії, вибухівка, яка була на борту БпЛА, здетонувала неподалік від спринклерних ставків для охолоджувальної води, на відстані близько ста метрів від Дніпровської лінії електропередач. Це єдина лінії 750 кіловольт, що забезпечує енергоживлення заводу. Постраждалих і пошкодження обладнання внаслідок цієї атаки немає.

Гроссі зазначив, що знову зафіксовано ескалацію загрози ядерній безпеці ЗАЕС.

"Я залишаюся надзвичайно стурбованим і повторюю свій заклик до максимальної стриманості з усіх сторін та до суворого дотримання встановлених для захисту заводу п’яти конкретних принципів", — наголосив він.

Спостерігачі МАГАТЕ повідомили, що біля ЗАЕС зростає інтенсивність боїв: команда чула часті вибухи, вогонь із великокаліберних кулеметів і рушниць, а також артилерію на різних відстанях від заводу.

Гроссі зазначив, що атомні електростанції стійкі до технічних збоїв і зовнішніх подій, зокрема екстремальних, однак вони не можуть протистояти прямій військовій агресії.

"Ця остання атака підкреслює вразливість таких об’єктів у зонах конфлікту та необхідність продовжувати моніторинг нестабільної ситуації", — підсумував гендиректор МАГАТЕ.