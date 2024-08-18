В МАГАТЭ заявили, что на ЗАЭС в результате взрыва БпЛА усилилась ядерная опасность

Запорожская АЭС. Фото: depositphotos.com

Ситуация с ядерной безопасностью на ЗАЭС снова ухудшилась. Это произошло после удара беспилотника по территории, прилегающей к станции.

Об этом в субботу, 17 августа, сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.

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По данным наблюдательной миссии, взрывчатка, находившаяся на борту БпЛА, сдетонировала неподалеку от спринклерных прудов для охлаждающей воды, на расстоянии около ста метров от Днепровской линии электропередач. Это единственная линия 750 киловольт, обеспечивающая энергопитание завода. Пострадавших и повреждения оборудования в результате этой атаки нет.

Гросси отметил, что снова зафиксирована эскалация угрозы ядерной безопасности ЗАЭС.

"Я остаюсь чрезвычайно озабоченным и повторяю свой призыв к максимальной сдержанности со всех сторон и к строгому соблюдению установленных для защиты завода пяти конкретных принципов", — подчеркнул он.

Наблюдатели МАГАТЭ сообщили, что возле ЗАЭС растет интенсивность боев: команда слышала частые взрывы, огонь из крупнокалиберных пулеметов и ружей, а также артиллерию на разных расстояниях от завода.

Гросси отметил, что атомные электростанции устойчивы к техническим сбоям и внешним событиям, в том числе экстремальным, однако они не могут противостоять прямой военной агрессии.

"Эта последняя атака подчеркивает уязвимость таких объектов в зонах конфликта и необходимость продолжать мониторинг нестабильной ситуации", — подытожил гендиректор МАГАТЭ.