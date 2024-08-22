Рафаэль Гросси поедет в Курск с визитом на АЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Фото: УНИАН

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что собирается посетить Курск, а затем Украину. Его беспокоят боевые действия недалеко от Курской атомной электростанции, которая является полным прототипом Чернобыльской электростанции и имеет такую же низкую защищенность в случае аварии.

Об этом сообщает Bloomberg.

Читайте также:

Гросси едет в Россию

Гросси собирается посетить Курскую АЭС в ближайшие дни, а затем поехать в Киев, где хочет переговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее, 8 августа, представитель Кремля в МАГАТЭ заявил дипломатам, что фрагменты перехваченных ракет упали на ядерную площадку Курской АЭС, где продолжается строительство двух новых современных реакторов.

Интересно, что когда Гросси вместе с инспекторами МАГАТЭ посещали Запорожскую АЭС, которая сейчас оккупирована российскими войсками и неоднократно подверглась опасности, он заявил, что его инспекторы не нашли убедительных доказательств того, кто стоит за атаками беспилотников на крупнейшую в Европе атомную станцию.

"Если бы у нас были неопровержимые доказательства, указывающие на источник, мы бы сказали это", — заявил Гросси.

Курская АЭС близнец Чернобыльской

Курская АЭС строилась практически одновременно с Чернобыльской, хотя была введена в эксплуатацию на 7 месяцев позже. На Курской АЭС еще работают два блока, которые построили по старой технологии — РБМК. Именно такие блоки были и на Чернобыльской АЭС, один из которых расплавился в результате аварии в 1986 году, что поставило крест на строительстве аналогичных блоков на некоторых атомных электростанциях в СССР.

Курская АЭС. Фото: росСМИ

Чернобыльская АЭС со сводным первым саркофагом в 2007 году. Фото: МАГАТЭ

"В отличие от современных ядерных реакторов, два блока, работающих вблизи боевых действий, не имеют дополнительных уровней защиты для удержания радиации в случае аварии. Они не имеют защитного купола вокруг них, только обычная крыша, что означает, что активная зона реактора достаточно оголена ", — сказал Гросси в интервью Bloomberg TV.