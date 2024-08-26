Гросси планирует посетить Курскую АЭС уже завтра

Руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Фото: Reuters

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси посетит Курскую атомную электростанцию 27 августа. Гросси подчеркнул, что безопасность всех атомных электростанций является основным и критически важным аспектом работы МАГАТЭ.

Об этом он сообщил в понедельник, 26 августа.

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Гросси отметил, что внимательно следит за происходящими в Курской области событиями и непосредственно вокруг АЭС. Он заявил, что единственным путем, посредством которого МАГАТЭ может подтвердить информацию о безопасности ядерного объекта, является предоставление агентству возможности самостоятельно оценить ситуацию на месте.

"Безопасность ядерных объектов ни при каких обстоятельствах не должна быть под угрозой. Это развивающаяся ситуация, и когда я завтра приеду на станцию, жизненно важно увидеть ситуацию из первых рук и обсудить модальности дальнейших действий, которые могут потребоваться для оценки условий ядерной безопасности и безопасности КАЭС", — добавил Гросси.