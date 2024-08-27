В МАГАТЭ сообщили о риске ядерной аварии на Курской АЭС

Курская АЭС. Иллюстративное фото: Википедия

На Курской атомной электростанции (АЭС) возник риск ядерной аварии, эта ситуация серьезная. Бои у станции вызывают беспокойство.

Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, пишет Reuters.

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По словам Гросси, беспокойство вызывают случаи военной активности возле Курской АЭС.

"Возникла опасность или возможность ядерной аварии", — сказал он.

Глава Международного агентства подчеркнул, что станция чрезвычайно уязвима, поскольку не имеет защитного купола.

"Особенностью Курской АЭС является то, что там эксплуатируются реакторы типа РБМК. Они по своей конструкции не имеют защитной оболочки, контейнмента, которой оснащены многие реакторы других типов в мире", — отметил Гросси.

Он добавил, что якобы видел на территории станции следы атак беспилотников.

По голове МАГАТЭ, активная зона реактора находится практически в обычном здании и очень уязвима для ударов артиллерии или дронов.