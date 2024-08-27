Рафаэль Гросси приехал в Курскую область, чтобы осмотреть АЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Фото: УНИАН

Глава Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетила Россию, в Курскую область, где расположена атомная электростанция. Он хочет осмотреть его лично.

Об этом сообщают РосСМИ.

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По информации российских СМИ, в планах Гросси переговоры с руководством станции, оценка внешнего электроснабжения и подъездных путей. Он хочет дать независимую оценку тому, как атомная электростанция защищена на случай безопасности.

О визите Гросси в СМИ появилась первая информация 22 августа. В частности, Гросси озабочен операцией ВСУ в Курской области и возможными угрозами для атомной электростанции. Известно, что после визита в Курщину, в планах главы МАГАТЭ посетить Киев и пообщаться с Владимиром Зеленским.

В частности, Гросси обеспокоен тем, что на Курской АЭС по-прежнему работают два блока, которые построили по старой технологии — РБМК. Именно такие блоки были и на Чернобыльской АЭС, один из которых расплавился в результате аварии в 1986 году, что поставило крест на строительстве аналогичных блоков на некоторых атомных электростанциях в СССР.

"В отличие от современных ядерных реакторов, два блока, работающих вблизи боевых действий, не имеют дополнительных уровней защиты для удержания радиации в случае аварии. Они не имеют защитного купола вокруг них, только обычная крыша, что означает, что активная зона реактора достаточно оголена ", — сказал Гросси ранее в интервью Bloomberg TV.

Отметим, что глава Росатома Алексей Лихачев обвинил Украину в подготовке провокаций на Курской АЭС. В МИД Украины отреагировали на это заявление. Там сказали, что государство является преданным членом Договора о нераспространении ядерного оружия и охарактеризовали заявления России как ложные.