Рафаель Гроссі приїхав в Курську область щоб оглянути АЕС

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Фото: УНІАН

Глава Міжнародного агентства з атомної енергетики (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі навідася в Росію, у Курську область, де розташована атомна електростанція. Він хоче оглянути її особисто.

Про це повідомляють росЗМІ.

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За інформацією російських ЗМІ, у планах Гроссі переговори з керівництвом станції, оцінка зовнішнього електропостачання та під'їзних шляхів. Він хоче дати незалежну оцінку тому, наскільки атомна електростанція захищена на випадок безпеки.

Про візит Гроссі у ЗМІ з'явилась перша інформація 22 серпня. Зокрема, Гроссі стурбований операцією ЗСУ в Курській області та ймовірним загрозам для атомної електростанції. Відомо, що після візиту на Курщину, в планах глави МАГАТЕ відвідати Київ та поспілкуватися з Володимиром Зеленським.

Зокрема, Гроссі стурбований тим, що на Курській АЕС досі працюють два блоки, які побудували за старою технологією — РБМК. Саме такі блоки були й на Чорнобильській АЕС, один з яких розплавився внаслідок аварії у 1986 році, що поставило хрест на будівництві аналогічних блоків на деяких атомних електростанціях в СРСР.

"На відміну від сучасних ядерних реакторів, два блоки, які працюють поблизу бойових дій, не мають додаткових рівнів захисту для утримання радіації в разі аварії. Вони не мають захисного купола навколо них, лише звичайний дах, що означає, що активна зона реактора досить оголена", — сказав Гроссі раніше в інтерв’ю Bloomberg TV.

Зазначимо, що глава Росатома Олексій Лихачов звинуватив Україну у підготовці провокацій на Курській АЕС. В МЗС України відреагували на цю заяву. Там сказали, що держава є відданим членом Договору про нерозповсюдження ядерної зброї та схарактеризували заяви Росії, як неправдиві.