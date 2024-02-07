Рада отправила в отставку главу Минветеранов Лапутину

Юлия Лапутина. Фото: Минветеранов

Верховная Рада поддержала отставку Министра по делам ветеранов Украины Юлии Лапутиной. За соответствующее решение проголосовали 302 народных избранника.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в среду, 7 февраля.

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"Совет поддержал отставку Министра по делам ветеранов Украины Лапутиной Юлии. ЗА — 302",— говорится в сообщении.

Голосование Верховной Рады. Фото: Железняк

По словам Железняка, в дополнение профильный Комитет по вопросам социальной политики зафиксировал неудовлетворительную работу министерства.

В то же время бывшая глава министерства Лапутина не присутствовала на отчете.

"О чем сказал наш депутат Рома Лозинский, бывший ВСУ с начала войны. И точно имеет право заслушать министра ветеранов", — отметил депутат.

Скриншот поста Железняка

Напомним, что 5 февраля Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина подала в Верховную Раду заявку об отставке. Причину своего решения бывшая глава министерства не сообщала.

В тот же день Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром страны Денисом Шмыгалем вопрос об отставке Юлии Лапутиной. По словам Президента, это один из шагов, которые "решат существующие проблемы в этой сфере и придадут уверенность нашим людям"

Кроме того, заявление Лапутиной прокомментировал начальник штаба полка "Азов", майор Национальной Гвардии Украины Богдан Кротевич. Он отметил, что отставка политика может считаться маленькой победой.