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Рада отправила в отставку главу Минветеранов Лапутину

7 февраля 2024 13:06
обновлено: 13:17
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Рада отправила в отставку главу Минветеранов Лапутину
Юлия Лапутина. Фото: Минветеранов
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Верховная Рада поддержала отставку Министра по делам ветеранов Украины Юлии Лапутиной. За соответствующее решение проголосовали 302 народных избранника.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в среду, 7 февраля.

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"Совет поддержал отставку Министра по делам ветеранов Украины Лапутиной Юлии. ЗА — 302",— говорится в сообщении.

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Голосование Верховной Рады. Фото: Железняк

По словам Железняка, в дополнение профильный Комитет по вопросам социальной политики зафиксировал неудовлетворительную работу министерства.

В то же время бывшая глава министерства Лапутина не присутствовала на отчете.

"О чем сказал наш депутат Рома Лозинский, бывший ВСУ с начала войны. И точно имеет право заслушать министра ветеранов", — отметил депутат.

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Скриншот поста Железняка

Напомним, что 5 февраля Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина подала в Верховную Раду заявку об отставке. Причину своего решения бывшая глава министерства не сообщала.

В тот же день Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром страны Денисом Шмыгалем вопрос об отставке Юлии Лапутиной. По словам Президента, это один из шагов, которые "решат существующие проблемы в этой сфере и придадут уверенность нашим людям"

Кроме того, заявление Лапутиной прокомментировал начальник штаба полка "Азов", майор Национальной Гвардии Украины Богдан Кротевич. Он отметил, что отставка политика может считаться маленькой победой.

Кабинет министров
Верховная Рада
Юлия Лапутина
отставка
народные депутаты

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