Рада отправила в отставку главу Минветеранов Лапутину
Верховная Рада поддержала отставку Министра по делам ветеранов Украины Юлии Лапутиной. За соответствующее решение проголосовали 302 народных избранника.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в среду, 7 февраля.
Рада проголосовала за отставку Лапутиной
"Совет поддержал отставку Министра по делам ветеранов Украины Лапутиной Юлии. ЗА — 302",— говорится в сообщении.
По словам Железняка, в дополнение профильный Комитет по вопросам социальной политики зафиксировал неудовлетворительную работу министерства.
В то же время бывшая глава министерства Лапутина не присутствовала на отчете.
"О чем сказал наш депутат Рома Лозинский, бывший ВСУ с начала войны. И точно имеет право заслушать министра ветеранов", — отметил депутат.
Напомним, что 5 февраля Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина подала в Верховную Раду заявку об отставке. Причину своего решения бывшая глава министерства не сообщала.
В тот же день Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром страны Денисом Шмыгалем вопрос об отставке Юлии Лапутиной. По словам Президента, это один из шагов, которые "решат существующие проблемы в этой сфере и придадут уверенность нашим людям"
Кроме того, заявление Лапутиной прокомментировал начальник штаба полка "Азов", майор Национальной Гвардии Украины Богдан Кротевич. Он отметил, что отставка политика может считаться маленькой победой.
Читайте Новини.LIVE!