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Рада відправила у відставку голову Мінветеранів Лапутіну

7 лютого 2024 13:06
оновлено: 13:17
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Рада відправила у відставку голову Мінветеранів Лапутіну
Юлія Лапутіна. Фото: Мінветеранів
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Верховна Рада підтримала відставку Міністра у справах ветеранів України Юлії Лапутіної. За відповідне рішення проголосували 302 народні обранці.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у середу, 7 лютого.

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"Рада підтримала відставку Міністра у справах ветеранів України Лапутіної Юлії. ЗА — 302", — йдеться у повідомленні.

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Голосування Верховної Ради Фото: Залізняк

За словами Железняка, на додаток профільний Комітет із питань соціальної політики зафіксував незадовільну роботу міністерства.

Водночас колишня голова міністерства Лапутіна не була присутня на звіті.

"Про що сказав наш депутат Рома Лозінський, колишній ЗСУ з початку війни. І має право заслухати міністра ветеранів", — зазначив депутат.

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Скриншот допису Железняка

Нагадаємо, що 5 лютого Міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна подала до Верховної Ради заявку про відставку. Причину свого рішення колишня глава міністерства не повідомляла.

Того ж дня Володимир Зеленський обговорив із прем'єр-міністром країни Денисом Шмигалем питання про відставку Юлії Лапутіної. За словами Президента, це один із кроків, які "вирішають існуючі проблеми у цій сфері і додадуть впевненості нашим людям"

Крім того, заяву на звільнення Лапутіної прокоментував начальник штабу полку "Азов", майор Національної Гвардії України Богдан Кротевич. Він зазначив, що відставка політикині може вважатися маленькою перемогою.

Кабінет міністрів
Верховна Рада
Юлія Лапутіна
відставка
народні депутати

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