Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Лапутіна подала у відставку з посади міністра у справах ветеранів arrow

Лапутіна подала у відставку з посади міністра у справах ветеранів

5 лютого 2024 18:39
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Лапутіна подала у відставку з посади міністра у справах ветеранів
Міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна. Фото: Міністерство з питань ветеранів/Facebook
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна подала до Верховної Ради заявку про відставку. Причина такого рішення Лапутіної поки що невідома.

Про це 5 лютого повідомив представник Кабінету міністрів у парламенті Тарас Мельничук у Telegram.

Читайте також:

Юлія Лапутіна подала у відставку — деталі

Мельничук зазначив, що заявку на відхід із займаної позиції від Лапутіної Юлії Анатоліївни було направлено до вищого законодавчого органу країни.

"До Верховної Ради надійшла заява Лапутіної Юлії Анатоліївни про відставку з посади Міністра у справах ветеранів України", — написав він.

Юлія Лапутіна
Повідомлення Тараса Мельничука. Фото: скриншот

Додаткове підтвердження надійшло від речника Верховної Ради Руслана Стефанчука. Він уточнив, що розгляд цього питання заплановано на наступне пленарне засідання Верховної Ради.

Юлія Лапутіна
Заявка про відставку Юлії Лапутіної. Фото: Руслан Стефанчук

Що відомо про Юлію Лапутіну

Лапутіна була затверджена на посаду міністра у грудні 2020 року, а у лютому наступного року Президент України Володимир Зеленський включив її до складу Ради національної безпеки та оборони.

Під час своєї роботи як міністр вона заявляла про намір реалізувати обіцянку щодо покращення умов житла для осіб, які заслужили особливу повагу перед країною.

Нагадаємо, за даними ЗМІ Президент України Володимир Зеленський планує звільнити не лише головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, а й голову Генштабу Сергія Шаптала. Такі зміни можуть відбутися у середині тижня.

Крім того, радник президента Сполучених Штатів Америки Джейк Салліван ухилився від відповіді на запитання, чи був Білий дім заздалегідь обізнаний про потенційне звільнення Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. При цьому він натякнув, що Банкова радилася із Вашингтоном про можливе звільнення.

Верховна Рада
Юлія Лапутіна
Руслан Стефанчук
Україна
ветерани
звільнення
політики
відставка

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

Актуальне по темі