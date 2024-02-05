Лапутіна подала у відставку з посади міністра у справах ветеранів

Міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна. Фото: Міністерство з питань ветеранів/Facebook

Міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна подала до Верховної Ради заявку про відставку. Причина такого рішення Лапутіної поки що невідома.

Про це 5 лютого повідомив представник Кабінету міністрів у парламенті Тарас Мельничук у Telegram.

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Мельничук зазначив, що заявку на відхід із займаної позиції від Лапутіної Юлії Анатоліївни було направлено до вищого законодавчого органу країни.

"До Верховної Ради надійшла заява Лапутіної Юлії Анатоліївни про відставку з посади Міністра у справах ветеранів України", — написав він.

Повідомлення Тараса Мельничука. Фото: скриншот

Додаткове підтвердження надійшло від речника Верховної Ради Руслана Стефанчука. Він уточнив, що розгляд цього питання заплановано на наступне пленарне засідання Верховної Ради.

Заявка про відставку Юлії Лапутіної. Фото: Руслан Стефанчук

Що відомо про Юлію Лапутіну

Лапутіна була затверджена на посаду міністра у грудні 2020 року, а у лютому наступного року Президент України Володимир Зеленський включив її до складу Ради національної безпеки та оборони.

Під час своєї роботи як міністр вона заявляла про намір реалізувати обіцянку щодо покращення умов житла для осіб, які заслужили особливу повагу перед країною.

Нагадаємо, за даними ЗМІ Президент України Володимир Зеленський планує звільнити не лише головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, а й голову Генштабу Сергія Шаптала. Такі зміни можуть відбутися у середині тижня.

Крім того, радник президента Сполучених Штатів Америки Джейк Салліван ухилився від відповіді на запитання, чи був Білий дім заздалегідь обізнаний про потенційне звільнення Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. При цьому він натякнув, що Банкова радилася із Вашингтоном про можливе звільнення.