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Зеленский планирует уволить начальника Генштаба – СМИ

5 февраля 2024 11:04
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Зеленский планирует уволить начальника Генштаба – СМИ
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и начальник Генштаба Сергей Шаптала. Фото: Facebook-страница Залужного
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить не только главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, но и главу Генштаба Сергея Шаптала. Такие изменения могут произойти в середине недели.

Об этом пишет издание "Украинская правда", ссылаясь на своих собеседников в команде президента и в военных кругах 5 февраля.

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Что говорят источники издания о возможном увольнении начальника Генштаба

На вопрос, какие перестановки в Генштабе запланированы в ближайшее время, один из собеседников издания отметил, что из ведомства будет уволен Сергей Шаптала. По другим, информации пока нет.

"Все эти события (об увольнении Залужного и Шаптала. — Ред.) могут произойти в середине недели", — отметил другой источник издания.

Поздравление Залужного по случаю Дня рождения Шапталы

 

Слухи об увольнении Шапталы подогрело и утреннее сообщение Залужного в соцсетях. В нем генерал поздравил главу Генштаба с днем рождения, отмечая, что Шаптала был с ним бок о бок с начала полномасштабной войны

"Нам еще будет очень тяжело, но точно уже никогда не будет стыдно. Счастлив, что в этой жизни и во время войны Вы были рядом со мной, человек, для которого Украина действительно превыше всего", — написал главнокомандующий ВСУ и опубликовал совместное фото с начальником Генштаба.

приветствие от залужного для шаптали
Скриншот сообщения из Facebook Валерия Залужного

Напомним, ранее Владимир Зеленский первый раз подтвердил свои планы уволить Валерия Залужного. По словам президента, он хочет заменить некоторое руководство Украины, но не только в армии.

По информации СМИ сообщали, между Зеленским и Залужным возникли разные взгляды на проведение мобилизации в Украине. 

Владимир Зеленский
Офис президента
Валерий Залужный
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Генштаб ВСУ
отставка
война в Украине
Сергей Шаптала

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