Зеленский планирует уволить начальника Генштаба – СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить не только главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, но и главу Генштаба Сергея Шаптала. Такие изменения могут произойти в середине недели.
Об этом пишет издание "Украинская правда", ссылаясь на своих собеседников в команде президента и в военных кругах 5 февраля.
Что говорят источники издания о возможном увольнении начальника Генштаба
На вопрос, какие перестановки в Генштабе запланированы в ближайшее время, один из собеседников издания отметил, что из ведомства будет уволен Сергей Шаптала. По другим, информации пока нет.
"Все эти события (об увольнении Залужного и Шаптала. — Ред.) могут произойти в середине недели", — отметил другой источник издания.
Поздравление Залужного по случаю Дня рождения Шапталы
Слухи об увольнении Шапталы подогрело и утреннее сообщение Залужного в соцсетях. В нем генерал поздравил главу Генштаба с днем рождения, отмечая, что Шаптала был с ним бок о бок с начала полномасштабной войны
"Нам еще будет очень тяжело, но точно уже никогда не будет стыдно. Счастлив, что в этой жизни и во время войны Вы были рядом со мной, человек, для которого Украина действительно превыше всего", — написал главнокомандующий ВСУ и опубликовал совместное фото с начальником Генштаба.
Напомним, ранее Владимир Зеленский первый раз подтвердил свои планы уволить Валерия Залужного. По словам президента, он хочет заменить некоторое руководство Украины, но не только в армии.
По информации СМИ сообщали, между Зеленским и Залужным возникли разные взгляды на проведение мобилизации в Украине.
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