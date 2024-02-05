Зеленський планує звільнити начальника Генштабу, – ЗМІ

Головнокомадувач ЗСУ Валерій Залужний та начальник Генштабу Сергій Шаптала. Фото: Facebook-сторінка Залужного

Президент України Володимир Зеленський планує звільнити не тільки головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, але й очільника Генштабу Сергія Шапталу. Такі зміни можуть відбутися в середині тижня.

Про це пише видання "Українська правда", посилаючись на своїх співрозмовників в команді президента та у військових колах 5 лютого.

Читайте також:

Що говорять джерела видання про можливе звільнення начальника Генштабу

На запитання, які перестановки в Генштабі заплановані найближчим часом, один зі співрозмовників видання зазначив, що з відомства буде звільнено Сергія Шаптала. За іншими, інформації поки що немає.

"Усі ці події (про звільнення Залужного і Шаптала. — Ред.) можуть відбутися в середині тижня", — зазначило інше джерело видання.

Привітання Залужного з нагоди Дня народження Шаптали

Чутки про звільнення Шаптали підігріло і ранкове повідомлення Залужного в соцмережах. У ньому генерал привітав главу Генштабу з днем народження, зазначаючи, що Шаптала був із ним пліч-о-пліч від початку повномасштабної війни

"Нам ще буде дуже важко, але точно вже ніколи не буде соромно. Щасливий, що в цьому житті і під час війни Ви були поруч зі мною, людина, для якої Україна дійсно понад усе", — написав головнокомандувач ЗСУ та опублікував спільне фото з начальником Генштабу.

Скриншот допису з Facebook Валерія Залужного

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський перший раз підтвердив свої плани звільнити Валерія Залужного. За словами президента, він хоче замінити деяке керівництво України, проте не лише в армії.

За інформацією ЗМІ, між Зеленським та Залужним виникли різні погляди на проведення мобілізації в Україні.