Зеленський планує звільнити начальника Генштабу, – ЗМІ
Президент України Володимир Зеленський планує звільнити не тільки головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, але й очільника Генштабу Сергія Шапталу. Такі зміни можуть відбутися в середині тижня.
Про це пише видання "Українська правда", посилаючись на своїх співрозмовників в команді президента та у військових колах 5 лютого.
Що говорять джерела видання про можливе звільнення начальника Генштабу
На запитання, які перестановки в Генштабі заплановані найближчим часом, один зі співрозмовників видання зазначив, що з відомства буде звільнено Сергія Шаптала. За іншими, інформації поки що немає.
"Усі ці події (про звільнення Залужного і Шаптала. — Ред.) можуть відбутися в середині тижня", — зазначило інше джерело видання.
Привітання Залужного з нагоди Дня народження Шаптали
Чутки про звільнення Шаптали підігріло і ранкове повідомлення Залужного в соцмережах. У ньому генерал привітав главу Генштабу з днем народження, зазначаючи, що Шаптала був із ним пліч-о-пліч від початку повномасштабної війни
"Нам ще буде дуже важко, але точно вже ніколи не буде соромно. Щасливий, що в цьому житті і під час війни Ви були поруч зі мною, людина, для якої Україна дійсно понад усе", — написав головнокомандувач ЗСУ та опублікував спільне фото з начальником Генштабу.
Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський перший раз підтвердив свої плани звільнити Валерія Залужного. За словами президента, він хоче замінити деяке керівництво України, проте не лише в армії.
За інформацією ЗМІ, між Зеленським та Залужним виникли різні погляди на проведення мобілізації в Україні.
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