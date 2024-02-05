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Лапутина подала в отставку с должности министра по делам ветеранов

5 февраля 2024 18:39
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Лапутина подала в отставку с должности министра по делам ветеранов
Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина. Фото: Министерство по вопросам ветеранов/Facebook
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина подала в Верховную Раду заявку об отставке. Причина такого решения Лапутиной пока неизвестна.

Об этом 5 февраля сообщил представитель Кабинета министров в парламенте Тарас Мельничук в Telegram

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Мельничук указал, что заявка на уход с занимаемой позиции от Лапутиной Юлии Анатольевны была направлена в высший законодательный орган страны.

"В Верховную Раду поступило заявление Лапутиной Юлии Анатольевны об отставке с должности Министра по делам ветеранов Украины", — написал он.

Юлия Лапутина
Сообщение Тараса Мельничука. Фото: скриншот

Дополнительное подтверждение поступило от спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука. Он уточнил, что рассмотрение данного вопроса запланировано на следующее пленарное заседание Верховной Рады.

Юлия Лапутина
Заявка об отставке Юлии Лапутиной. Фото: Руслан Стефанчук

Что известно про Юлию Лапутину

Лапутина была утверждена на пост министра в декабре 2020 года, а в феврале следующего года Президент Украины Владимир Зеленский включил её в состав Совета национальной безопасности и обороны. 

Во время своей работы в качестве министра она заявляла о намерении реализовать обещание по улучшению условий жилья для лиц, заслуживших особое уважение перед страной.

Напомним, по данным СМИ, Президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить не только главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, но и главу Генштаба Сергея Шаптала. Такие изменения могут произойти в середине недели.

Кроме того, советник президента Соединенных Штатов Америки Джейк Салливан уклонился от ответа на вопрос о том, был ли Белый дом заранее осведомлен о потенциальном увольнении Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. При этом он намекнул, что Банковая советовалась с Вашингтоном о возможном увольнении.

Верховная Рада
Юлия Лапутина
Руслан Стефанчук
Украина
ветераны
увольнение
политики
отставка

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