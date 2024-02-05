Президент Казахстана отправил правительство в отставку

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев. Фото: пресс-служба президента Казахстана

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев сегодня, 5 февраля, отправил в отставку правительство страны. Временно исполнять обязанности премьер-министра будет Роман Скляр.

Об этом говорится в указе на официальном сайте президента Казахстана.

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Указ Токаева. Источник: официальный сайт президента Казахстана

"В соответствии со статьей 70 Конституции постановляю: принять отставку правительства РК; временно возложить исполнение обязанностей премьер-министра на Скляра Романа Васильевича; членам правительства продолжать исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава", — говорится в указе Токаева.

Отмечается, что указ вступает в силу с его подписания. Причины отправки правительства в отставку не сообщаются.

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Напомним, что ранее Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Касимом-Жомартом Токаевым, в котором лидеры стран обсудили активизацию торгово-экономических отношений между Украиной и Казахстаном.

Также недавно президент Казахстана отреагировал на убийство в стране, в котором фигурировал экс-министр экономики Казахстана Куандик Бишимбаев. Глава государства взял под личный контроль работу над следствием, чтобы привлечь обвиняемого к ответственности.

В то же время на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем Токаев подчеркнул, что Казахстан будет придерживаться введенных против РФ санкций и не позволит нелегальный транзит подсанкционных товаров через страну.