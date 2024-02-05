Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Президент Казахстану відправив уряд у відставку arrow

Президент Казахстану відправив уряд у відставку

5 лютого 2024 16:38
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Президент Казахстану відправив уряд у відставку
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв. Фото: пресслужба президента Казахстану
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв сьогодні, 5 лютого, відправив у відставку уряд країни. Тимчасово виконувати обов'язки прем'єр-міністра буде Роман Скляр.

Про це йдеться в указі на офіційному сайті президента Казахстану

Читайте також:

Токаєв відправив у відставку уряд країни

Президент Казахстану відправив уряд у відставку
Указ Токаєва. Джерело: офіційний сайт президента Казахстану

"Відповідно до статті 70 Конституції постановляю: прийняти відставку уряду РК; тимчасово покласти виконання обов'язків прем'єр-міністра на Скляра Романа Васильовича; членам уряду продовжувати виконання своїх обов'язків до затвердження нового складу", — йдеться в указі Токаєва.

Наголошується, що указ набирає чинності з моменту його підписання. Причини відправки уряду у відставку не повідомляється. 

Казахстан — останні новини

Нагадаємо, що раніше Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Касимом-Жомартом Токаєвим, в якій лідери країн обговорили активізацію торговельно-економічних відносин між Україною та Казахстаном.

Також нещодавно президент Казахстану відреагував на вбивство у країні, в якому фігурував ексміністр економіки Казахстану Куандик Бішимбаєв. Глава держави взяв під особистий контроль роботу над слідством, аби притягнути звинуваченого до відповідальності. 

Водночас на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем Токаєв наголосив, що Казахстан дотримуватиметься запроваджених проти РФ санкцій і не дозволить нелегальний транзит підсанкційних товарів через країну. 

Казахстан
Касим-Жомарт Токаєв
указ
уряд
відставка

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

Актуальне по темі