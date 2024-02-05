Президент Казахстану відправив уряд у відставку

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв. Фото: пресслужба президента Казахстану

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв сьогодні, 5 лютого, відправив у відставку уряд країни. Тимчасово виконувати обов'язки прем'єр-міністра буде Роман Скляр.

Про це йдеться в указі на офіційному сайті президента Казахстану.

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Указ Токаєва. Джерело: офіційний сайт президента Казахстану

"Відповідно до статті 70 Конституції постановляю: прийняти відставку уряду РК; тимчасово покласти виконання обов'язків прем'єр-міністра на Скляра Романа Васильовича; членам уряду продовжувати виконання своїх обов'язків до затвердження нового складу", — йдеться в указі Токаєва.

Наголошується, що указ набирає чинності з моменту його підписання. Причини відправки уряду у відставку не повідомляється.

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Нагадаємо, що раніше Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Касимом-Жомартом Токаєвим, в якій лідери країн обговорили активізацію торговельно-економічних відносин між Україною та Казахстаном.

Також нещодавно президент Казахстану відреагував на вбивство у країні, в якому фігурував ексміністр економіки Казахстану Куандик Бішимбаєв. Глава держави взяв під особистий контроль роботу над слідством, аби притягнути звинуваченого до відповідальності.

Водночас на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем Токаєв наголосив, що Казахстан дотримуватиметься запроваджених проти РФ санкцій і не дозволить нелегальний транзит підсанкційних товарів через країну.