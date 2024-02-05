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Зеленський прокоментував відставку міністерки у справах ветеранів

5 лютого 2024 20:53
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Зеленський прокоментував відставку міністерки у справах ветеранів
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Президент України Володимир Зеленський провів сьогодні розмову з прем'єр-міністром країни Денисом Шмигалем. Вони обговорили питання стосовно відставки Юлії Лапутіної з поста міністерки у справах ветеранів. 

Про це він заявив у своєму відеозверненні

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За словами президента, звільнення Лапутіної — один з кроків, які "вирішать наявні проблеми в цій сфері та додадуть впевненості нашим людям". Причому, як він наголосив, ці кроки будуть не тільки в цьому напрямку. 

"За всієї поваги до пані міністра, це питання виключно менеджменту. Україні потрібні сила, свіжа енергія й достатнє лідерство в кожній сфері. Ми повинні перемогти в цій війні. І зробити цього року максимум, тобто навіть більше, ніж можливо", — сказав він. 

Що відомо про Юлію Лапутіну

Лапутіна подала у відставку з посади міністра у справах ветеранів
Міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна. Фото: Міністерство з питань ветеранів/Facebook

Зазначимо, що Лапутіну було затверджено на посаду міністра у грудні 2020 року, а у лютому 2021 Володимир Зеленський включив її до складу РНБО. Під час своєї роботи на посаді Лапутіна заявляла про наміри реалізувати обіцянку щодо покращення умов житла для осіб, які заслужили особливу повагу з боку країни.

Водночас Володимир Зеленський в рамках сьогоднішньої робочої поїздки відвідав Кропивницький. Під час візиту в місто глава держави завітав до міського медзакладу, де лікуються поранені українські захисники, та вручив їм державні нагороди.

Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Кабінет міністрів
Юлія Лапутіна
Україна
Мінветеранів

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