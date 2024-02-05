Зеленский прокомментировал отставку министра по делам ветеранов

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский провел сегодня разговор с премьер-министром страны Денисом Шмыгалем. Они обсудили вопрос об отставке Юлии Лапутиной с поста министра по делам ветеранов.

Об этом он заявил в своем видеообращении.

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По словам президента, увольнение Лапутиной — один из шагов, которые "решат существующие проблемы в этой сфере и придадут уверенность нашим людям". Причем, как он подчеркнул, эти шаги будут не только в этом направлении.

"При всем уважении к госпоже министру, это вопрос исключительно менеджмента. Украине нужны сила, свежая энергия и достаточное лидерство в каждой сфере. Мы должны победить в этой войне. И сделать в этом году максимум, то есть даже больше, чем возможно", — сказал он.

Что известно о Юлии Лапутиной

Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина. Фото: Министерство по вопросам ветеранов/Facebook

Отметим, что Лапутина была утверждена на должность министра в декабре 2020 года, а в феврале 2021 года Владимир Зеленский включил ее в состав СНБО. Во время своей работы на должности Лапутина заявляла о намерениях реализовать обещание по улучшению условий жилья для лиц, заслуживших особое уважение со стороны государства.

В то же время Владимир Зеленский в рамках сегодняшней рабочей поездки посетил Кропивницкий. Во время визита в город глава государства посетил городское медучреждение, где лечатся раненые украинские защитники, и вручил им государственные награды.