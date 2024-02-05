Зеленський в Кропивницькому відвідав поранених бійців та вручив їм нагороди

Президент України Володимир Зеленський у військовому шпиталі Кропивницького. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський в рамках робочої поїздки перебуває у Кропивницькому. Під час візиту в місто, голова держави відвідав міський медзаклад, де лікуються поранені українські захисники, та вручив їм державні нагороди.

Відео візиту до шпиталю голова держави показав у своєму блозі в Telegram.

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"Один із медзакладів, де проходять лікування наші захисники. Поспілкувалися з воїнами, вручив їм нагороди", — пише голова держави.

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Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський відвідав центр підготовки військових у Дніпропетровській області. Глава держави спостерігав за підготовкою військовослужбовців та вручив нагороди військовим регіонального підрозділу Сил територіальної оборони "Схід" та оперативного управління "Схід" Сухопутних військ України.

Додамо, що сьогодні голова держави відвідав і Кропивницький, де провів нараду щодо ситуації у регіоні.