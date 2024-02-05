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Зеленський в Кропивницькому відвідав поранених бійців та вручив їм нагороди

5 лютого 2024 18:37
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Зеленський в Кропивницькому відвідав поранених бійців та вручив їм нагороди
Президент України Володимир Зеленський у військовому шпиталі Кропивницького. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Президент України Володимир Зеленський в рамках робочої поїздки перебуває у Кропивницькому. Під час візиту в місто, голова держави відвідав міський медзаклад, де лікуються поранені українські захисники, та вручив їм державні нагороди.

Відео візиту до шпиталю голова держави показав у своєму блозі в Telegram.

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"Один із медзакладів, де проходять лікування наші захисники. Поспілкувалися з воїнами, вручив їм нагороди", — пише голова держави. 

Володимир Зеленський — останні новини

Нагадаємо, сьогодні  Володимир Зеленський відвідав центр підготовки військових у Дніпропетровській області. Глава держави спостерігав за підготовкою військовослужбовців та вручив нагороди військовим регіонального підрозділу Сил територіальної оборони "Схід" та оперативного управління "Схід" Сухопутних військ України.

Додамо, що сьогодні голова держави відвідав і Кропивницький, де провів нараду щодо ситуації у регіоні.

Володимир Зеленський
ЗСУ
Україна
Кіровоградська область
нагорода

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