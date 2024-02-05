Зеленський відвідав центр підготовки на Дніпропетровщині та вручив нагороди бійцям

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 5 лютого, відвідав центр підготовки військових у Дніпропетровській області. Глава держави спостерігав за підготовкою військовослужбовців та вручив нагороди військовим регіонального підрозділу Сил територіальної оборони "Схід" та оперативного управління "Схід" Сухопутних військ України.

Про це український лідер повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Гарант розповів, що під час поїздки ознайомився із роботою центру, де проводиться підготовка мобільних бойових груп. Президент спостерігав за тренуваннями українських воїнів, крім того, йому доповіли про поточний рівень оснащеності мобільних бойових груп.

Також лідер України отримав інформацію про те, в яких умовах живуть та служать військові.

"Президент спостерігав за процесом навчання у спеціалізованих класах мультимедійних тренажерів ПТРК "Фагот" та ПЗРК "Ігла", а також за виконанням особового складу мобільних вогневих груп вправ із практичних стрільб", — повідомили в Офісі Президента.

Нагадаємо, Зеленський 4 лютого, здійснив візит на передові лінії оборони в Запорізькій області, де вручив державні нагороди військовослужбовцям.

А 3 лютого Президент відзначив воїнів Головного управління розвідки Міноборони, які вразили ракетоносій "Іванівець".