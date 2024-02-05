Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow День arrow Зеленський відвідав центр підготовки на Дніпропетровщині та вручив нагороди бійцям arrow

Зеленський відвідав центр підготовки на Дніпропетровщині та вручив нагороди бійцям

5 лютого 2024 13:45
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Зеленський відвідав центр підготовки на Дніпропетровщині та вручив нагороди бійцям
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 5 лютого, відвідав центр підготовки військових у Дніпропетровській області. Глава держави спостерігав за підготовкою військовослужбовців та вручив нагороди військовим регіонального підрозділу Сил територіальної оборони "Схід" та оперативного управління "Схід" Сухопутних військ України.

Про це український лідер повідомив у своєму Telegram-каналі.

Читайте також:

Візит Зеленського до центру підготовки на Дніпропетровщині

Гарант розповів, що під час поїздки ознайомився із роботою центру, де проводиться підготовка мобільних бойових груп. Президент спостерігав за тренуваннями українських воїнів, крім того, йому доповіли про поточний рівень оснащеності мобільних бойових груп.

Також лідер України отримав інформацію про те, в яких умовах живуть та служать військові.

"Президент спостерігав за процесом навчання у спеціалізованих класах мультимедійних тренажерів ПТРК "Фагот" та ПЗРК "Ігла", а також за виконанням особового складу мобільних вогневих груп вправ із практичних стрільб", — повідомили в Офісі Президента.

Нагадаємо, Зеленський 4 лютого, здійснив візит на передові лінії оборони в Запорізькій області, де вручив державні нагороди військовослужбовцям.

А 3 лютого Президент відзначив воїнів Головного управління розвідки Міноборони, які вразили ракетоносій "Іванівець".

Володимир Зеленський
поїздки
Дніпропетровська область
нагорода
військові
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

24 січня 2024

23:58 Мобілізація в Україні — які зміни чекають на юнаків з 18 років

Актуальне по темі