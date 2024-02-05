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Зеленский посетил центр подготовки на Днепропетровщине и вручил награды бойцам

5 февраля 2024 13:45
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Зеленский посетил центр подготовки на Днепропетровщине и вручил награды бойцам
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 5 февраля, совершил визит в центр подготовки военных в Днепропетровской области. Глава государства наблюдал за подготовкой военнослужащих и вручил награды военным регионального подразделения Сил территориальной обороны "Восток" и оперативного управления "Восток" Сухопутных войск Украины.

Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

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Гарант рассказал, что в ходе поездки ознакомился с работой центра, где проводится подготовка мобильных боевых групп. Президент наблюдал за тренировками украинских воинов, кроме того, ему доложили о текущем уровне оснащенности мобильных боевых групп.

Также лидер Украины получил информацию о том, в каких условиях живут и служат военные.

"Президент понаблюдал за процессом обучения в специализированных классах мультимедийных тренажеров ПТРК "Фагот" и ПЗРК "Игла", а также за выполнением личного состава мобильных огневых групп упражнений по практическим стрельбам", — сообщили в Офисе Президента.

Напомним, Зеленский 4 февраля совершил визит на передовые линии обороны в Запорожской области, где вручил государственные награды военнослужащим.

А 3 февраля Президент отметил воинов Главного управления разведки Минобороны, поразивших ракетоноситель "Ивановец". 

Владимир Зеленский
поездки
Днепропетровская область
награда
военные
война в Украине

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