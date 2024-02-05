Зеленский посетил центр подготовки на Днепропетровщине и вручил награды бойцам
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 5 февраля, совершил визит в центр подготовки военных в Днепропетровской области. Глава государства наблюдал за подготовкой военнослужащих и вручил награды военным регионального подразделения Сил территориальной обороны "Восток" и оперативного управления "Восток" Сухопутных войск Украины.
Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.
Визит Зеленского в центр подготовки на Днепропетровщине
Гарант рассказал, что в ходе поездки ознакомился с работой центра, где проводится подготовка мобильных боевых групп. Президент наблюдал за тренировками украинских воинов, кроме того, ему доложили о текущем уровне оснащенности мобильных боевых групп.
Также лидер Украины получил информацию о том, в каких условиях живут и служат военные.
"Президент понаблюдал за процессом обучения в специализированных классах мультимедийных тренажеров ПТРК "Фагот" и ПЗРК "Игла", а также за выполнением личного состава мобильных огневых групп упражнений по практическим стрельбам", — сообщили в Офисе Президента.
Напомним, Зеленский 4 февраля совершил визит на передовые линии обороны в Запорожской области, где вручил государственные награды военнослужащим.
А 3 февраля Президент отметил воинов Главного управления разведки Минобороны, поразивших ракетоноситель "Ивановец".
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