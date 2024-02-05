Зеленський провів нараду у Кропивницькому — про що йшлося

Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський відвідав Кропивницький у понеділок, 5 лютого. Під час поїздки він провів нараду щодо ситуації у регіоні.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

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Зеленський написав, що Кіровоградська область активно робить свій внесок у підтримку країни, сприяючи її економічній стабільності та безпеці, а також працюючи над відновленням потенціалу місцевих підприємств.

За словами гаранта, під час поїздки було розглянуто питання підтримки внутрішньо переміщених осіб, з яких приблизно 90 тисяч залишилися жити на Кіровоградщині. При цьому Зеленський наголосив, що важливо зберегти старі та створювати нові робочі місця.

"Окремо поспілкувалися щодо захисту об'єктів критичної інфраструктури, посилення ППО. Важливо нарощувати системи РЕБ", — написав Президент.

Нагадаємо, 5 лютого Президент України Володимир Зеленський здійснив візит до центру підготовки військових у Дніпропетровській області. Глава держави спостерігав за підготовкою військовослужбовців та вручив нагороди військовослужбовцям.

Крім того, Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти щодо продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні.