Зеленский провел совещание в Кропивницком — о чем шла речь
Президент Украины Владимир Зеленский посетил Кропивницкий в понедельник, 5 февраля. В ходе поездки он провел совещание касательно ситуации в регионе.
Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.
Визит Зеленского в Кропивницкий
Зеленский написал, что Кировоградская область активно вносит свой вклад в поддержку страны, способствуя ее экономической стабильности и безопасности, а также работая над восстановлением потенциала местных предприятий.
По словам гаранта, в ходе поездки были рассмотрены вопросы поддержки внутренне перемещенных лиц, из которых примерно 90 тысяч остались жить в Кировоградской области. При этом Зеленский подчеркнул, что важно сохранить старые и создавать новые рабочие места.
"Отдельно пообщались по защите объектов критической инфраструктуры, усилению ПВО. Важно наращивать системы РЭБ", — написал Президент.
Напомним, 5 февраля Президент Украины Владимир Зеленский совершил визит в центр подготовки военных в Днепропетровской области. Глава государства наблюдал за подготовкой военнослужащих и вручил награды военнослужащим.
Кроме того, Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и общей мобилизации в Украине.
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