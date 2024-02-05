Зеленский провел совещание в Кропивницком — о чем шла речь

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Кропивницкий в понедельник, 5 февраля. В ходе поездки он провел совещание касательно ситуации в регионе.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

Читайте также:

Визит Зеленского в Кропивницкий

Зеленский написал, что Кировоградская область активно вносит свой вклад в поддержку страны, способствуя ее экономической стабильности и безопасности, а также работая над восстановлением потенциала местных предприятий.

По словам гаранта, в ходе поездки были рассмотрены вопросы поддержки внутренне перемещенных лиц, из которых примерно 90 тысяч остались жить в Кировоградской области. При этом Зеленский подчеркнул, что важно сохранить старые и создавать новые рабочие места.

"Отдельно пообщались по защите объектов критической инфраструктуры, усилению ПВО. Важно наращивать системы РЭБ", — написал Президент.

Напомним, 5 февраля Президент Украины Владимир Зеленский совершил визит в центр подготовки военных в Днепропетровской области. Глава государства наблюдал за подготовкой военнослужащих и вручил награды военнослужащим.

Кроме того, Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и общей мобилизации в Украине.