Зеленский в Кропивницком посетил раненых бойцов и вручил им награды

Президент Украины Владимир Зеленский в военном госпитале Кропивницкого. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки находится в Кропивницком. Во время визита в город глава государства посетил городское медучреждение, где лечатся раненые украинские защитники, и вручил им государственные награды.

Видео визита в госпиталь глава государства показал в своем блоге в Telegram.

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"Одно из медучреждений, где проходят лечение наши защитники. Пообщались с воинами, вручил им награды", — пишет глава государства.

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Напомним, сегодня Владимир Зеленский посетил центр подготовки военных в Днепропетровской области. Глава государства наблюдал за подготовкой военнослужащих и вручил награды военным регионального подразделения Сил территориальной обороны "Схід" и оперативного управления "Схід" Сухопутных войск Украины.

Добавим, что сегодня глава государства посетил и Кропивницкий, где провел совещание о ситуации в регионе.