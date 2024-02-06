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Рада в очередной раз не смогла уволить Безуглую с ее должности, — нардеп

6 февраля 2024 15:04
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Рада в очередной раз не смогла уволить Безуглую с ее должности, — нардеп
Народный депутат Марьяна Безуглая. Фото: Facebook-страница политической деятельницы
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Верховной Раде так и не рассмотрели постановление об увольнении Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. За ее снятие с должности отдали свой голос лишь 190 народных депутатов.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram во вторник, 6 февраля.

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"После месяца стыда и блокирования…. Рада снова не перешла к рассмотрению постановления №10391 об увольнении Безуглой с должности заместителя председателя Комитета по обороне…. 190 голосов", — написал политик.

увольнения Марьяны Безуглой
Скриншот сообщения из Telegram "Железный нардеп"

Что известно об уходе Марьяны Безуглой

Как известно, 6 января в Раду внесли постановление об отзыве Безуглой с должности заместителя председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Однако на заседании парламента 10 января не удалось внести на рассмотрение вопрос освобождения Безуглой от должности.

Уже 11 января Марьяна Безуглая написала заявление о выходе из партии и фракции "Слуга народа". 12 января в Верховной Раде официально приняли заявление Безуглой об увольнении.

Ранее сегодня, 6 февраля, Марьяна Безуглая обратилась к руководству Верховной Рады с призывом зачитать заявление о ее выходе из фракции.

Верховная Рада
Ярослав Железняк
Марьяна Безуглая
увольнение
политики

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