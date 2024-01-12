Заяви Безуглої про вихід з партії та фракції "Слуга народу" прийняли
Нещодавно народний депутат Мар'яна Безугла заявила, що виходить з фракції та партії "Слуги народу". Вже сьогодні, 12 січня, у Верховній Раді офіційно прийняли її заяви щодо звільнення.
Про це вона заявила у своєму Telegram.
Що відомо про звільнення Безуглої
"Мої заяви на вихід з партії та фракції "Слуга Народу" офіційно прийняли", — запевнила Безугла.
Вона додала, що продовжить працювати над проєктами у сфері національної безпеки та оборони.
"Я продовжу працювати над проєктами щодо національної безпеки та оборони ще з більшою інтенсивністю і відкритістю", — наголосила нардеп.
Голосування щодо нардепки у ВР
Нагадаємо, 10 січня нардепи заблокували трибуну у Верховній Раді України з вимогою поставити на голосування постанову про звільнення з посади заступниці голови Комітету з нацбезпеки Мар'яни Безуглої. Однак голова ВР закрив засідання, щоб не виносити документ на голосування.
Додамо, Верховна Рада України поставила на порядок денний ухвалу про звільнення Мар'яни Безуглої з посади заступника голови Комітету з питань нацбезпеки. Втім, проти виступив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
Своєю чергою, старший лейтенант Національної гвардії України Максим Жорін поширив у мережі відео, на якому видно, як нардепи перекрикують один одного та вимагають звільнити Безуглу з посади заступниці голови безпекового комітету. Військовий назвав такі дії нардепів "шапіто", а також підкреслив, що, на його думку, Безугла не повинна бути на тій посаді, яку вона обіймає.
Читайте Новини.LIVE!