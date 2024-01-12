Заявления Безуглой о выходе из партии и фракции "Слуга народа" приняли

Народный депутат Марьяна Безуглая Фото: t.me/marybezuhla

Недавно народный депутат Марианна Безугла заявила, что выходит из фракции и партии "Слуги народа". Уже сегодня, 12 января, в Верховной Раде официально приняли ее заявления об увольнении.

Об этом она заявила в своем Telegram.

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"Мои заявления на выход из партии и фракции "Слуга Народа" официально приняли", — заверила Безуглая.

Скриншот сообщения из Telegram Маряны Безуглой

Она добавила, что продолжит работу над проектами в сфере национальной безопасности и обороны.

"Я продолжу работать над проектами по национальной безопасности и обороне еще с большей интенсивностью и открытостью", — подчеркнула нардеп.

Скриншот сообщения из Telegram Маряны Безуглой

Голосование относительно нардепа в ВР

Напомним, 10 января, нардепы заблокировали трибуну в Верховной Раде Украины с требованием поставить на голосование постановление об освобождении от должности заместителя председателя Комитета по нацбезопасности Маряны Безуглой. Однако глава ВР закрыл заседание, чтобы не выносить документ на голосование.

Верховная Рада Украины поставила на повестку дня постановление об увольнении Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя Комитета по вопросам нацбезопасности. Впрочем, против выступил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

В свою очередь старший лейтенант Национальной гвардии Украины Максим Жорин распространил в сети видео, на котором видно, как нардепы перекрикивают друг друга и требуют уволить Безуглую с должности заместителя председателя комитета безопасности. Военный назвал такие действия нардепов "шапито", а также подчеркнул, что, по его мнению, Безуглая не должна быть на той должности, которую она занимает.