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Жорін розкритикував скандал у Раді на тлі постанови про звільнення Безуглої

10 січня 2024 18:59
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Жорін розкритикував скандал у Раді на тлі постанови про звільнення Безуглої
Нардепи заблокували трибуну. Фото: скриншот з відео Жоріна
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У Верховній Раді України на тлі голосування про звільнення з посади заступниці голови Комітету з нацбезпеки Мар'яни Безуглої народні депутати, сьогодні, 10 січня влаштували скандал. Вони заблокували трибуну та вимагали внести до першого читання постанову про відкликання з посади нардепки.

Про це повідомив командир полку "Азов", старший лейтенант Національної гвардії України Максим Жорін.

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Жорін поширив у мережі відео, на якому видно, як нардепи перекрикують один одного та вимагають звільнити Безуглу з посади заступниці голови безпекового комітету. Військовий назвав такі дії нардепів "шапіто", а також підкреслив, що, на його думку, Безугла не повинна бути на тій посаді, яку вона обіймає.

"Поки вся країна чекає на адекватний закон про мобілізацію, в Раді було чергове шапіто. Спікер парламенту демонстративно закриває засідання, щоб не допустити звільнення Безуглої з посту, якому вона, м’яко кажучи, не відповідає. Ніби спеціально випробовують наше терпіння", — написав Жорін.

Нагадаємо, нардепи заблокували трибуну у Верховній Раді України з вимогою поставити на голосування постанову про звільнення з посади заступниці голови Комітету з нацбезпеки Мар'яни Безуглої. Однак голова ВР закрив засідання, щоб не виносити документ на голосування.

Додамо, Верховна Рада України поставила на порядок денний ухвалу про звільнення Мар'яни Безуглої з посади заступника голови Комітету з питань нацбезпеки. Втім, проти виступив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

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