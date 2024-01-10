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Жорин раскритиковал скандал в Раде на фоне постановления об увольнении Безуглой

10 января 2024 18:59
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Жорин раскритиковал скандал в Раде на фоне постановления об увольнении Безуглой
Нардепы заблокировали трибуну. Фото: скриншот с видео Жорина
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Верховной Раде Украины на фоне голосования об увольнении с должности заместителя председателя Комитета по нацбезопасности Марьяны Безуглой народные депутаты, сегодня, 10 января устроили скандал. Они заблокировали трибуну и потребовали внести в первое чтение постановление об отзыве с должности нардепа.

Об этом сообщил командир полка "Азов", старший лейтенант Национальной гвардии Украины Максим Жорин.

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Жорин распространил в сети видео, на котором видно, как нардепы перекрикивают друг друга и требуют уволить Безуглую с должности заместителя председателя комитета безопасности. Военный назвал такие действия нардепов "шапито", а также подчеркнул, что, по его мнению, Безуглая не должна быть на той должности, которую она занимает.

"Пока вся страна ждет адекватного закона о мобилизации, в Раде было очередное шапито. Спикер парламента демонстративно закрывает заседание, чтобы не допустить увольнения Безуглой с поста, которому она, мягко говоря, не отвечает. Будто специально испытывают наше терпение", — написал Жорин.

Напомним, нардепы заблокировали трибуну в Верховной Раде Украины с требованием поставить на голосование постановление об освобождении от должности заместителя председателя Комитета по нацбезопасности Марьяны Безуглой. Однако глава ВР закрыл заседание, чтобы не выносить документ на голосование.

Добавим, Верховная Рада Украины поставила на повестку дня постановление об увольнении Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя Комитета по вопросам нацбезопасности. Впрочем, против выступил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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