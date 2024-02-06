Рада вчергове не змогла звільнити Безуглу з її посади, — нардеп

Народний депутат Мар'яна Безугла. Фото: Facebook-сторінка політичної діячки

У Верховній Раді так і не розглянули постанову щодо звільнення Мар'яни Безуглої з посади заступника голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. За її зняття з посади віддало свій голос лише 190 народних депутатів.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк в своєму Telegram у вівторок, 6 лютого.

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"Після місяцю сорому і блокування…. Рада знову не перейшла до розгляду постанови №10391 про звільнення Безуглої з посади заступника голови Комітету по обороні…. 190 голосів", — написав політик.

Скриншот допису з Telegram "Залізний нардеп"

Що відомо про звільнення Мар'яни Безуглої

Як відомо, 6 січня до Ради внесли постанову щодо відкликання Безуглої з посади заступниці голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Проте на засіданні парламенту 10 січня не вдалося внести на розгляд питання звільнення Безуглої з посади.

Вже 11 січня Мар'яна Безугла написала заяву про вихід з партії та фракції "Слуга народу". 12 січня у Верховній Раді офіційно прийняли заяву Безуглої про звільнення.

Раніше сьогодні, 6 лютого, Мар'яна Безугла звернулася до керівництва Верховної Ради з закликом зачитати заяву про її вихід із фракції.