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Безугла закликала Раду виключити її зі "Слуги народу"

6 лютого 2024 11:16
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Безугла закликала Раду виключити її зі "Слуги народу"
Народний депутат Мар'яна Безугла. Фото: Facebook-сторінка політичної діячки
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Народна депутатка Мар'яна Безугла звернулася до Давида Арахамії та керівництва Верховної Ради, аби там зачитали її вихід з фракції "Слуга народу". Сталося це у вівторок, 6 лютого.

Про це вона повідомила у своєму Telegram.

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У своєму повідомленні політична діячка закликала відпустити її з фракції "Слуга народу". 

"Звернулася до Арахамії та керівництва Верховної Ради України, щоб таки зачитали мій вихід із фракції "Слуга народу", не "загубили" ніде. Відпустіть", — наголосила Безугла. 

звільнення Мар'яни Безуглої
Скриншот допису з Telegram Мар'яни Безуглої 

Що відомо про ситуацію зі звільненням Безуглої

Народний депутат Мар'яна Безугла заявила, що виходить з фракції та партії "Слуги народу". Вже 12 січня у Верховній Раді офіційно прийняли її заяви про звільнення.

Також українські ЗМІ повідомляли, що у ВР прийняли рішення про звільнення Мар'яни Безуглої з посади заступника голови Комітету з нацбезпеки та оборони України. Крім того, на одній з нарад була озвучена ідея про звільнення й голови комітету Олександра Завітневича, який має конфлікти з народною депутаткою.

Пізніше Мар'яна Безугла на тлі чуток про звільнення Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного вчергове розкритикувала його та генералітет. Вона звинуватила його у зловживанні алкоголем та шантажі. 

Верховна Рада
Мар'яна Безугла
Слуга народу
звільнення
політики

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