Безуглая призвала Раду исключить ее из "Слуги народа"
6 февраля 2024 11:16
Марианна Безугла
Народный депутат Марьяна Безугла обратилась к Давиду Арахамии и руководству Верховной Рады, чтобы там зачитали ее выход из фракции "Слуга народа". Произошло это во вторник, 6 февраля.
Об этом она сообщила в своем Telegram.
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"Обратилась в Арахамию и руководство Верховной Рады Украины, чтобы таки зачитали мой выход из фракции "Слуга Народа", не "потеряли" нигде. Отпустите", — подчеркнула Безугла.
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