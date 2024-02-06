Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Безуглая призвала Раду исключить ее из "Слуги народа" arrow

Безуглая призвала Раду исключить ее из "Слуги народа"

6 февраля 2024 11:16
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Безуглая призвала Раду исключить ее из "Слуги народа"
Марианна Безугла
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Народный депутат Марьяна Безугла обратилась к Давиду Арахамии и руководству Верховной Рады, чтобы там зачитали ее выход из фракции "Слуга народа". Произошло это во вторник, 6 февраля.

Об этом она сообщила в своем Telegram.

Читайте также:

"Обратилась в Арахамию и руководство Верховной Рады Украины, чтобы таки зачитали мой выход из фракции "Слуга Народа", не "потеряли" нигде. Отпустите", — подчеркнула Безугла.

увольнения Марьяны Безуглой
Скриншот сообщения из Telegram Марианны Безуглой

Новость дополняется...

Верховная Рада
Марьяна Безуглая
Слуга народа
увольнение
политики

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

24 января 2024

23:58 Мобилизация в Украине — какие изменения ждут юношей с 18 лет

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

Актуальное по теме