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Совет Украина-НАТО и благодарность за операцию в Джанкое — вечернее обращение Зеленского

17 апреля 2024 22:53
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Илья Рябинин
редактор
Совет Украина-НАТО и благодарность за операцию в Джанкое — вечернее обращение Зеленского
Владимир Зеленский. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский подвел итог сегодняшнего дня. Глава государства рассказал подробности телефонного разговора с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, и поблагодарил бойцов ВСУ за операцию на российском военном аэродроме в крымском Джанкое.

Обо всем этом и не только он рассказал в своем традиционном вечернем видеообращении.

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"Готовим на пятницу заседание Совета Украина-НАТО. Повестка дня — именно о союзничестве, именно о силе совместных действий, о том, как можем вместе, действительно вместе дать больше защиты жизни — всем нашим городам и громадам", — сказал глава государства.

Также он выразил благодарность Вооруженным силам Украины, особенно тем, кто занимается организацией и планированием специальных операций и главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому.

"Сегодня Вооруженные Силы Украины реализовали правильный удар по оккупанту в Джанкое, по аэродрому. Спасибо, воины! Спасибо за вашу меткость. Спасибо Главкому Сырскому за организацию этой операции. Оккупант должен терять, и каждая их потеря — это сила Украины", — резюмировал президент.

Напомним, сегодня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил, 19 апреля состоится заседание Совета Украина-НАТО, на котором будут обсуждаться срочные запросы Киева по военной поддержке, о чем просил Владимир Зеленский.

В то же время утром, 19 апреля на российском военном аэродроме в Джанкое раздались взрывы, в результате чего движение по автомагистралям района было перекрыто.

На аэродроме в результате удара вспыхнуло шесть очагов, погибли 30 человек личного состава ВКС РФ и охраны военного объекта.

Владимир Зеленский
Крым
НАТО
Украина
Йенс Столтенберг

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