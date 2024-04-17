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Рада Україна-НАТО та подяка за операцію в Джанкої — вечірнє звернення Зеленського

17 квітня 2024 22:53
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Ілля Рябінін
редактор
Рада Україна-НАТО та подяка за операцію в Джанкої — вечірнє звернення Зеленського
Володимир Зеленський. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки сьогоднішнього дня. Глава держави розповів подробиці телефонної розмови з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом та подякував бійцям ЗСУ за операцію на російському військовому аеродромі в кримському Джанкої.

Про все це й не тільки він розповів у своєму традиційному вечірньому відеозверненні

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"Готуємо на п’ятницю засідання Ради Україна – НАТО. Порядок денний — саме про союзництво, саме про силу спільних дій, про те, як можемо разом, справді разом дати більше захисту життю — усім нашим містам і громадам", — сказав глава держави.

Також він висловив вдячність Збройним силам Україні, особливо тим, хто займається організацією та плануванням спеціальних операцій, та головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському.

"Сьогодні Збройні Сили України реалізували правильний удар по окупанту в Джанкої, по аеродрому. Дякую, воїни! Дякую за вашу влучність. Дякую Головкому Сирському за організацію цієї операції. Окупант повинен втрачати, і кожна їхня втрата — це сила України", — резюмував президент.

Нагадаємо, сьогодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг оголосив, 19 квітня відбудеться засідання Ради Україна-НАТО, на якому будуть обговорюватися термінові запити Києва щодо військової підтримки, про що просив Володимир Зеленський

Водночас вранці, 19 квітня на російському військовому аеродромі у Джанкої пролунали вибухи, внаслідок чого рух автомагістралями району було перекрито

На летовищі внаслідок удару спалахнуло шість вогнищ, загинуло 30 осіб особового складу ПКС РФ та охорони аеродрому. 

Володимир Зеленський
Крим
НАТО
Україна
Єнс Столтенберг

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