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Після нічних вибухів у Криму перекрили рух на трасі в районі Джанкоя

17 квітня 2024 09:06
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Після нічних вибухів у Криму перекрили рух на трасі в районі Джанкоя
Вибухи та пожежа в окупованому Джанкої, 17 квітня 2024 року. Фото: Telegram/ЧП Крым
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Після нічних вибухів у районі військового аеродрому в Джанкої частково перекрили рух на трасі. Водночас російська влада причини обмежень не називає.

Про це повідомив Мінтранс анексованого регіону та місцеві Telegram-канали. 

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Обмеження руху на трасі в Джанкої


"Тимчасово обмежено рух автомобілів на ділянці автомобільної дороги Кордон із Херсонською областю — Джанкой — Феодосія від міста Джанкоя до с. Переможне Джанкойського району. Об'їзд цієї ділянки можливий через автомобільну дорогу від автодороги Кордон з Херсонською областю — Сімферополь — Алушта — Ялта до Азовського через населені пункти Серноводське, Рубинівка, Азовське Джанкойського району в прямому і зворотному напрямках", — йдеться у повідомленні окупаційного Мінтрансу. 

Там також додали, що також тимчасово змінена схема руху автобусів за маршрутами регулярних перевезень приміського та міжміського сполучень. Найближчим часом буде опубліковано тимчасову схему об'їзду.

У місцевих жителів перепросили "за незручності", але чому трапилися такі зміни та обмеження не пояснили.

Що відомо про вибухи в Джанкої вночі 17 квітня

Нагадаємо, сьогодні вночі на військовому аеродромі в Джанкої пролунали потужні вибухи, що призвели до пожежі. Там дислокується 39 вертолітний полк та три авіаційні ескадрильї.

Моніторингові канали повідомили, що на місці вибухів в Джанкої зафіксували шість осередків потужних пожеж. Там також додали, що окрім ударних вертольотів, на летовищі ще нібито базувалися пускові установки С-300/С-400.

Крим
пожежа
вибух
дороги
росіяни
війна в Україні

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