Після нічних вибухів у Криму перекрили рух на трасі в районі Джанкоя
Після нічних вибухів у районі військового аеродрому в Джанкої частково перекрили рух на трасі. Водночас російська влада причини обмежень не називає.
Про це повідомив Мінтранс анексованого регіону та місцеві Telegram-канали.
Обмеження руху на трасі в Джанкої
"Тимчасово обмежено рух автомобілів на ділянці автомобільної дороги Кордон із Херсонською областю — Джанкой — Феодосія від міста Джанкоя до с. Переможне Джанкойського району. Об'їзд цієї ділянки можливий через автомобільну дорогу від автодороги Кордон з Херсонською областю — Сімферополь — Алушта — Ялта до Азовського через населені пункти Серноводське, Рубинівка, Азовське Джанкойського району в прямому і зворотному напрямках", — йдеться у повідомленні окупаційного Мінтрансу.
Там також додали, що також тимчасово змінена схема руху автобусів за маршрутами регулярних перевезень приміського та міжміського сполучень. Найближчим часом буде опубліковано тимчасову схему об'їзду.
У місцевих жителів перепросили "за незручності", але чому трапилися такі зміни та обмеження не пояснили.
Що відомо про вибухи в Джанкої вночі 17 квітня
Нагадаємо, сьогодні вночі на військовому аеродромі в Джанкої пролунали потужні вибухи, що призвели до пожежі. Там дислокується 39 вертолітний полк та три авіаційні ескадрильї.
Моніторингові канали повідомили, що на місці вибухів в Джанкої зафіксували шість осередків потужних пожеж. Там також додали, що окрім ударних вертольотів, на летовищі ще нібито базувалися пускові установки С-300/С-400.
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