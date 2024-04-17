После ночных взрывов в Крыму перекрыли движение на трассе в районе Джанкоя

Взрывы и пожар в оккупированном Джанкое, 17 апреля 2024 года. Фото: Telegram/ЧП Крым

После ночных взрывов в районе военного аэродрома в Джанкое частично перекрыли движение на трассе. В то же время, российские власти причины ограничений не называют.

Об этом сообщил Минтранс аннексированного региона и местные Telegram-каналы.

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"Временно ограниченно движение автомобилей на участке автомобильной дороги Граница с Херсонской областью — Джанкой — Феодосия от города Джанкоя до с. Победное Джанкойского района. Объезд данного участка возможен через автомобильную дорогу от а/д Граница с Херсонской областью — Симферополь — Алушта — Ялта до Азовского через населенные пункты Серноводское, Рубиновка, Азовское Джанкойского района в прямом и обратном направлениях", — говорится в сообщении оккупационного Минтранса.

Там также добавили, что также временно изменена схема движения автобусов по маршрутам регулярных перевозок пригородного и междугороднего сообщения. В ближайшее время будет опубликована временная схема объезда.

У местных жителей извинились "за неудобства", но почему случившиеся такие изменения и ограничения не объяснили.

Что известно о взрывах в Джанкое ночью 17 апреля

Напомним, сегодня ночью на военном аэродроме в Джанкое раздались мощные взрывы, повлекшие пожар. Там дислоцируется 39 вертолетный полк и три авиационных эскадрилья.

Мониторинговые каналы сообщили, что на месте взрывов в Джанкое зафиксировали шесть очагов мощных пожаров. Там также добавили, что кроме ударных вертолетов на аэродроме еще якобы базировались пусковые установки С-300/С-400.