Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Україна зробить запит на скликання засідання Ради Україна-НАТО, — Зеленський arrow

Україна зробить запит на скликання засідання Ради Україна-НАТО, — Зеленський

16 квітня 2024 20:22
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Україна зробить запит на скликання засідання Ради Україна-НАТО, — Зеленський
Володимир Зеленський. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Україна зробить запит на скликання засідання Ради Україна-НАТО. Головною темою зустрічі виступить захист неба, постачання систем ППО та ракет. 

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому відеозверненні.

Читайте також:

Вечірнє звернення Володимира Зеленського

"Працюємо щодня без жодної перерви заради більших наших можливостей у світі — у наших відносинах з партнерами. Працюємо заради того, щоб отримати більше реальної допомоги. Заради того, щоб досягти справжньої рівності у захисті від терору, коли й для нас тут, в Україні, у Європі, і в інших частинах світу діятимуть однакові, дійсно рівні правила, коли ми стикаємося з однаковими проявами терору, однаковими ударами ракет і дронів", — сказав Зеленський. 

Глава держави додав, що запит буде базуватись на прикладі спалаху конфлікту на Близькому Сході.

"За ці два дні ми вже чого лише не чули. Про різні конфлікти — тут, у Європі, і на Близькому Сході, – різні рівні загроз, різний повітряний простір, хоча однакові "шахеди" та балістика. Про різні загрози ескалації. Але хіба життя людські різні, хіба різна гідність у людей? Ні. Однаково кожне життя ми цінуємо. Повинні цінувати. Повинні захищати на одному рівні від терору", — сказав президент, вчергове висловивши вдячність захисникам України. 

Згадав він і Глобальний саміт миру, який відбудеться в червні, подякувавши німецькому канцлеру Олафу Шольцу за діалог з держсекретарем Компартії КНР Сі Цзіньпінем. 

 "Китай справді може допомогти відновити справедливий мир для України, стабільність у міжнародних відносинах. Саміт у Швейцарії дає реальний шанс усім нам, щоб Статут ООН, його цілі та принципи справді запрацювали", — відзначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що без підтримки Сполучених Штатів Америки в України немає шансів на перемогу, оскільки ЗСУ мають недостатню кількість озброєння, техніки та авіації, щоб витіснити ЗС РФ. 

Також він розкритикував плани спікера Палати представників США Майка Джонсона винести на голосування законопроєкт про фінансування допомоги лише Ізраїлю, бо затягування військової допомоги для України загрожує безпеці країнам НАТО, на які Росія піде війною.

Володимир Зеленський
НАТО
Україна
ППО
ракети
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

4 квітня 2024

08:48 Циганков піде з Жирони наприкінці сезону — українцем цікавиться відомий клуб

7 квітня 2024

08:22 Офіційні фан-клуби Євробачення обирають своїх фаворитів — скільки балів в України

12 квітня 2024

20:40 Лише неуважні водії порушать правила на цьому перехресті — у чому хитрість

3 квітня 2024
Новина з відео

07:30 Коли садити картоплю у квітні 2024 — найсприятливіші дати за місячним календарем