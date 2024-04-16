Україна зробить запит на скликання засідання Ради Україна-НАТО, — Зеленський

Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Україна зробить запит на скликання засідання Ради Україна-НАТО. Головною темою зустрічі виступить захист неба, постачання систем ППО та ракет.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому відеозверненні.

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"Працюємо щодня без жодної перерви заради більших наших можливостей у світі — у наших відносинах з партнерами. Працюємо заради того, щоб отримати більше реальної допомоги. Заради того, щоб досягти справжньої рівності у захисті від терору, коли й для нас тут, в Україні, у Європі, і в інших частинах світу діятимуть однакові, дійсно рівні правила, коли ми стикаємося з однаковими проявами терору, однаковими ударами ракет і дронів", — сказав Зеленський.

Глава держави додав, що запит буде базуватись на прикладі спалаху конфлікту на Близькому Сході.

"За ці два дні ми вже чого лише не чули. Про різні конфлікти — тут, у Європі, і на Близькому Сході, – різні рівні загроз, різний повітряний простір, хоча однакові "шахеди" та балістика. Про різні загрози ескалації. Але хіба життя людські різні, хіба різна гідність у людей? Ні. Однаково кожне життя ми цінуємо. Повинні цінувати. Повинні захищати на одному рівні від терору", — сказав президент, вчергове висловивши вдячність захисникам України.

Згадав він і Глобальний саміт миру, який відбудеться в червні, подякувавши німецькому канцлеру Олафу Шольцу за діалог з держсекретарем Компартії КНР Сі Цзіньпінем.

"Китай справді може допомогти відновити справедливий мир для України, стабільність у міжнародних відносинах. Саміт у Швейцарії дає реальний шанс усім нам, щоб Статут ООН, його цілі та принципи справді запрацювали", — відзначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що без підтримки Сполучених Штатів Америки в України немає шансів на перемогу, оскільки ЗСУ мають недостатню кількість озброєння, техніки та авіації, щоб витіснити ЗС РФ.

Також він розкритикував плани спікера Палати представників США Майка Джонсона винести на голосування законопроєкт про фінансування допомоги лише Ізраїлю, бо затягування військової допомоги для України загрожує безпеці країнам НАТО, на які Росія піде війною.