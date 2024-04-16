Украина запросит созыв заседания Совета Украина-НАТО, — Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Украина запросит созыв заседания Совета Украина-НАТО. Главной темой встречи выступит защита неба, снабжение систем ПВО и ракет.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем видеообращении.

Читайте также:

Вечернее обращение Владимира Зеленского

"Работаем ежедневно без перерыва ради больших наших возможностей в мире — в наших отношениях с партнерами. Работаем ради того, чтобы получить больше реальной помощи. Ради того, чтобы достичь настоящего равенства в защите от террора, когда и для нас здесь, в Украине, в Европе, и в других частях света будут действовать одинаковые, действительно равные правила, когда мы сталкиваемся с одинаковыми проявлениями террора, одинаковыми ударами ракет и дронов", — сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что запрос будет основываться на примере вспышки конфликта на Ближнем Востоке.

"За эти два дня мы уже чего только не слышали. О разных конфликтах — здесь, в Европе, и на Ближнем Востоке, – разные уровни угроз, разное воздушное пространство, хотя одинаковые "шахеды" и баллистика. О разных угрозах эскалации. Но разве жизни человеческие разные, разве разное достоинство у людей? Все равно каждую жизнь мы ценим", — резюмирует президент.

Вспомнил он и Глобальный саммит мира, который состоится в июне, поблагодарив немецкого канцлера Олафа Шольца за диалог с госсекретарем Компартии КНР Си Цзиньпинем.

"Китай действительно может помочь восстановить справедливый мир для Украины, стабильность в международных отношениях. Саммит в Швейцарии дает реальный шанс всем нам, чтобы Устав ООН, его цели и принципы действительно заработали", — отметил Владимир Зеленский.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что без поддержки Соединенных Штатов Америки у Украины нет шансов на победу, поскольку ВСУ имеют недостаточное количество вооружения, техники и авиации, чтобы вытеснить ВС РФ.

Также он подверг критике планы спикера Палаты представителей США Майка Джонсона вынести на голосование законопроект о финансировании помощи только Израилю, потому что затягивание военной помощи для Украины угрожает безопасности странам НАТО, на которые Россия пойдет войной.