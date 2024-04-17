Столтенберг анонсував засідання Ради Україна-НАТО з участю Зеленського

Генсек НАТО Єнс Столтенберг. Фото: Ints Kalnins/Reuters

На запит президента України Володимира Зеленського 19 квітня відбудеться засідання Ради Україна-НАТО. На ній планується обговорити термінові запити Києва щодо військової підтримки.

Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу в Брюсселі у середу, 17 квітня.

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"Президент Зеленський звернувся з проханням про скликання засідання Ради Україна-НАТО. Ми проведемо засідання у п’ятницю", — заявив генсек НАТО.

Столтенберг зазначив, що засідання пройде на рівні міністрів оборони й буде присвячене обговоренню термінових потреб України в додатковій підтримці, зокрема у сферах протиповітряної оборони та артилерії, відповідно до чеської ініціативи, яку підтримали Нідерланди та Данія. Володимир Зеленський також візьме участь у цьому засіданні.

"Зокрема, очікую обговорення щодо протиповітряної оборони, а також артилерійських снарядів у продовження чеської ініціативи, яку підтримали Нідерланди й Данія", – додав Столтенберг.

Нагадаємо, що Зеленський заявив, що Україна зробить запит на скликання засідання Ради Україна-НАТО.

Раніше ми писали, що раніше Володимир Зеленський заявив, що без підтримки Сполучених Штатів Америки в України немає шансів на перемогу.