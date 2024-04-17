Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Столтенберг анонсировал заседание Совета Украина-НАТО с участием Зеленского arrow

Столтенберг анонсировал заседание Совета Украина-НАТО с участием Зеленского

17 апреля 2024 17:53
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Столтенберг анонсировал заседание Совета Украина-НАТО с участием Зеленского
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото: Ints Kalnins/Reuters
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

По запросу президента Украины Владимира Зеленского 19 апреля состоится заседание Совета Украина-НАТО. На ней планируется обсудить срочные запросы Киева по военной поддержке.

Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге в Брюсселе в среду, 17 апреля.

Читайте также:

Советы Украина-НАТО 19 апреля

"Президент Зеленский обратился с просьбой о созыве заседания Совета Украина-НАТО. Мы проведем заседание в пятницу", — заявил генсек НАТО.

Столтенберг отметил, что заседание пройдет на уровне министров обороны и будет посвящено обсуждению срочных потребностей Украины в дополнительной поддержке, в частности, в сферах противовоздушной обороны и артиллерии в соответствии с чешской инициативой, которую поддержали Нидерланды и Дания. Владимир Зеленский также примет участие в этом заседании.

"В частности, ожидаю обсуждения противовоздушной обороны, а также артиллерийских снарядов в продолжении чешской инициативы, которую поддержали Нидерланды и Дания", — добавил Столтенберг.

Напомним, что Зеленский заявил, что Украина запросит созыв заседания Совета Украина-НАТО.

Ранее мы писали, что ранее Владимир Зеленский заявил, что без поддержки Соединенных Штатов Америки у Украины нет шансов на победу.

Владимир Зеленский
НАТО
военная помощь
Украина
Йенс Столтенберг

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

4 апреля 2024

08:48 Цыганков уйдет из Жироны в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб

12 апреля 2024

20:40 Лишь невнимательные водители нарушат правила на этом перекрестке — в чем хитрость