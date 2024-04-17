Столтенберг анонсировал заседание Совета Украина-НАТО с участием Зеленского

Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото: Ints Kalnins/Reuters

По запросу президента Украины Владимира Зеленского 19 апреля состоится заседание Совета Украина-НАТО. На ней планируется обсудить срочные запросы Киева по военной поддержке.

Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге в Брюсселе в среду, 17 апреля.

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"Президент Зеленский обратился с просьбой о созыве заседания Совета Украина-НАТО. Мы проведем заседание в пятницу", — заявил генсек НАТО.

Столтенберг отметил, что заседание пройдет на уровне министров обороны и будет посвящено обсуждению срочных потребностей Украины в дополнительной поддержке, в частности, в сферах противовоздушной обороны и артиллерии в соответствии с чешской инициативой, которую поддержали Нидерланды и Дания. Владимир Зеленский также примет участие в этом заседании.

"В частности, ожидаю обсуждения противовоздушной обороны, а также артиллерийских снарядов в продолжении чешской инициативы, которую поддержали Нидерланды и Дания", — добавил Столтенберг.

Напомним, что Зеленский заявил, что Украина запросит созыв заседания Совета Украина-НАТО.

Ранее мы писали, что ранее Владимир Зеленский заявил, что без поддержки Соединенных Штатов Америки у Украины нет шансов на победу.