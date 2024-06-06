Наказание за ChatGPT в учебных заведениях — Рада приняла законопроект

Заседание Верховной Рады Украины. Иллюстративное фото: УНИАН

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект об академической добропорядочности. Он предусматривает ответственность за написание научных работ с помощью искусственного интеллекта, в частности ChatGPT, а также плагиат в научной деятельности.

Об этом сообщают нардеп Ярослав Железняк и Sud.ua в Telegram в четверг, 6 июня.

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По словам нардепа, документ поддержали 304 парламентария. Нормы распространяются на студентов, аспирантов, преподавателей, ученых и т.д.

Пост Железняка. Фото: скриншот

Студентам акцентируется на необходимости выполнения каждого учебного задания самостоятельно, за исключением ситуаций, когда выполнение предусматривает участие группы или при условиях, позволяющих использование помощи, ресурсов или других средств, способствующих решению задачи.

Определено, что лицо не может считаться автором академического произведения, если оно сформировано по запросу компьютерной программой в автоматическом режиме.

В научных текстах, когда используются фрагменты, созданные компьютерными программами, автор должен указать это, указав методику их создания или ссылаясь на соответствующую программу или описание к ней.

Учебные заведения, научные учреждения обязаны осуществлять проверку отсутствия признаков нарушений академической добропорядочности в академических произведениях, которые они издают, или которые публикуются в основанных ими изданиях.

Публикация академического произведения, выявленного с нарушением научной добродетели, будет отозвана издателем, одновременно обнародующим причины этого решения.

Виды нарушений академической добропорядочности:

Отчуждение авторства;

академический плагиат;

приписывание авторства;

самоплагиат;

фабрикация;

подлог;

неблагополучная оценка результатов обучения;

несамостоятельное выполнение задачи;

непозволительная помощь;

академический саботаж;

склонение к нарушению академической добродетели;

институциональные нарушения академической добродетели.

Меры реагирования на нарушение академической добропорядочности:

Воспитательные мероприятия;

привлечение к академической и/или дисциплинарной ответственности;

реагирование на нарушение академической добродетели при проведении конкурсов;

институциональные меры реагирования

Наказание за нарушение академической добропорядочности

Уполномоченный субъект в пределах своей юрисдикции может устанавливать срок санкции от одного до трех лет. Лицо, нарушившее академическую добропорядочность, может быть подвергнуто одной или нескольким санкциям.

Санкции, которые могут быть применены к педагогическому, научно-педагогическому, научному работнику учебного заведения, научного учреждения или ученого за нарушение академической добропорядочности, включают:

Меры по привлечению к академической ответственности:

исключение из состава ученого совета, других коллегиальных органов управления учебных заведений, научных учреждений с лишением права быть членом соответствующего органа на определенный срок;

исключение из состава диссертационного совета и/или лишение права участвовать в работе диссертационного совета (специализированных ученых советов) на определенный срок;

лишение права участвовать в конкурсах по получению грантов, участию в программах академической мобильности на определенный срок;

лишение права быть научным руководителем (консультантом) соискателей высшего образования (соискателей степени доктора наук) на определенный срок;

лишение права участия в аттестации соискателей высшего образования на определенный срок;

лишение права быть руководителем и/или ответственным исполнителем научных исследований и/или научных проектов на определенный срок;

запрет претендовать на присвоение педагогического (ученого) звания на определенный срок;

исключение из состава редакционной коллегии научного издания, основанного учреждением высшего образования, научным учреждением с лишением права быть членом редакционной коллегии (редакционных коллегий) на определенный срок;

отчисления соискателей научной степени;

лишение степени высшего образования и соответствующей квалификации (квалификаций);

лишение ученой степени;

лишение ученого звания;

лишение педагогического звания;

лишение квалификационной категории;

лишение наград, знаков отличия, почетных званий, которые присуждены (присвоены) учебным заведением, научным учреждением.

Меры в рамках привлечения к дисциплинарной ответственности:

выговор;

увольнение из учебного заведения, научного учреждения.

К академической ответственности за нарушение академической добропорядочности могут привлекаться соискатели образования, достигшие 14 лет.

Напомним, 1 июня в Украине полноценно заработала система упрощенного поступления в высшие учебные заведения абитуриентов для временно оккупированных и прифронтовых территорий. Теперь будущие абитуриенты смогут поступать без имеющегося у них аттестата.

Также Министерство образования Украины рекомендует изменения в график обучения заведений высшего, профессионального высшего образования и заведений профессионального образования. Это связано с целью экономии энергоресурсов.

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