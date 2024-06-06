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Рада ухвалила у першому читанні закон про санкції за ChatGPT в навчальних закладах

6 червня 2024 16:32
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Покарання за ChatGPT в навчальних закладах — Рада ухвалила законопроєкт
Засідання Верховної Ради України. Ілюстративне фото: УНІАН
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроєкт про академічну доброчесність. Він передбачає відповідальність за написання наукових робіт за допомогою штучного інтелекту, зокрема ChatGPT, а також плагіат у науковій діяльності.

Про це повідомляють нардеп Ярослав Железняк та Sud.ua у Telegram у четвер, 6 червня.

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За словами нардепа, документ підтримали 304 парламентарі. Норми поширюються на студентів, аспірантів, викладачів, науковців тощо.

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Допис Железняка. Фото: скриншот

Студентам наголошується на необхідності виконання кожного навчального завдання самостійно, за винятком ситуацій, коли виконання передбачає участь групи або за умов, що дозволяють використання допомоги, ресурсів, або інших засобів, які сприяють вирішенню завдання.

Визначено, що особа не може вважатися автором академічного твору, якщо він сформований за запитом особи комп’ютерною програмою в автоматичному режимі.

У наукових текстах, коли використовуються фрагменти, створені комп'ютерними програмами, автор повинен зазначити це, вказавши методику їх створення або посилаючись на відповідну програму чи опис до неї.

Заклади освіти, наукові установи зобов’язані здійснювати перевірку відсутності ознак порушень академічної доброчесності в академічних творах, які вони видають, або які оприлюднюються у заснованих ними виданнях.

Публікація академічного твору, виявленого з порушенням наукової доброчесності, буде відкликана видавцем, який одночасно оприлюднить причини цього рішення. 

Види порушень академічної доброчесності:

  • Відчуження авторства;
  • академічний плагіат;
  • приписування авторства;
  • самоплагіат;
  • фабрикація;
  • фальсифікація;
  • недоброчесне оцінювання результатів навчання;
  • несамостійне виконання завдання;
  • недозволена допомога;
  • академічний саботаж;
  • схиляння до порушення академічної доброчесності;
  • інституційні порушення академічної доброчесності.

Заходи реагування на порушення академічної доброчесності

  • Виховні заходи;
  • притягнення до академічної та/або дисциплінарної відповідальності;
  • реагування на порушення академічної доброчесності при проведенні конкурсів;
  • інституційні заходи реагування.

Покарання за порушення академічної доброчесності

Уповноважений суб'єкт в межах своєї юрисдикції може встановлювати термін санкції від одного до трьох років. Особа, яка порушила академічну доброчесність, може бути піддана одній або декільком санкціям.

Санкції, які можуть бути застосовані до педагогічного, науково-педагогічного, наукового працівника закладу освіти, наукової установи або вченого за порушення академічної доброчесності, включають:

Заходи в межах притягнення до академічної відповідальності:

  • виключення зі складу вченої ради, інших колегіальних органів управління закладів освіти, наукових установ з позбавленням права бути членом відповідного органу на певний строк;
  • виключення зі складу спеціалізованої вченої ради та/або позбавлення права брати участь в роботі спеціалізованої вченої ради (спеціалізованих вчених рад) на певний строк;
  • позбавлення права брати участь у конкурсах щодо отримання грантів, участі в програмах академічній мобільності на певний строк;
  • позбавлення права бути науковим керівником (консультантом) здобувачів вищої освіти (здобувачів ступеня доктора наук) на певний строк;
  • позбавлення права участі в атестації здобувачів вищої освіти на певний строк;
  • позбавлення права бути керівником та/або відповідальним виконавцем наукових досліджень та/або наукових проєктів на певний строк;
  • заборона претендувати на присвоєння педагогічного (вченого) звання на певний строк;
  • виключення зі складу редакційної колегії наукового видання, заснованого закладом вищої освіти, науковою установою з позбавленням права бути членом редакційної колегії (редакційних колегій) на певний строк;
  • відрахування здобувачів наукового ступеня;
  • позбавлення ступеня вищої освіти та відповідної кваліфікації (кваліфікацій);
  • позбавлення наукового ступеня;
  • позбавлення вченого звання;
  • позбавлення педагогічного звання;
  • позбавлення кваліфікаційної категорії;
  • позбавлення нагород, відзнак, почесних звань, які присуджені (присвоєні) закладом освіти, науковою установою.

Заходи в межах притягнення до дисциплінарної відповідальності:

  • догана;
  • звільнення із закладу освіти, наукової установи.

До академічної відповідальності за порушення академічної доброчесності можуть притягатися здобувачі освіти, які досягли 14 років.

Нагадаємо, 1 червня в Україні повноцінно запрацювала система спрощеного вступу до вищих навчальних закладів абітурієнтів для тимчасово окупованих та прифронтових територій. Відтепер майбутні абітурієнти зможуть вступати без наявного в них атестату. 

Також Міністерство освіти України рекомендує зміни до графіка навчання закладів вищої, фахової передвищої освіти та закладів професійної освіти. Це пов'язано з метою економії енергоресурсів.

студенти
Ярослав Железняк
штучний інтелект
Україна
Верховна Рада
ChatGPT
українці
нардепи

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