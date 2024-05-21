Робочі суботи та інше — МОН рекомендує змінити графік навчання студентів

Студенти сидять на заняттях. Фото: Depositphotos

Міністерство освіти України рекомендує зміни до графіка навчання закладів вищої, фахової передвищої освіти та закладів професійної освіти. Це пов'язано з метою економії енергоресурсів.

Про це МОН повідомляє у понеділок, 20 травня.

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"Наша мета — забезпечити підготовку закладів освіти до проходження нового осінньо-зимового періоду та опалювального сезону з урахуванням можливостей залучення альтернативних джерел енергії та гнучкого графіка освітнього процесу, адаптованого до економного використання енергоресурсів", — зазначили у відомстві.

Таким чином міністерство закликає дослухатися до рекомендацій щодо підготовки до нового 2024/2025 навчального року.

Для закладів вищої освіти та фахової передвищої освіти:

За можливості розпочати 2024/2025 навчальний рік у першій половині серпня 2024 року. Це стосується освітніх програм усіх рівнів і всіх здобувачів, крім студентів перших курсів.

Використовувати суботні дні як робочі в теплі місяці.

З середини листопада 2024 року до середини березня 2025 року планувати проведення заліково-екзаменаційної сесії, практичної підготовки, виконання курсових і кваліфікаційних робіт та подовжених канікул, а якщо потрібно, — продовжити навчання в дистанційному форматі.

За потреби подовжити освітній процес у 2024/2025 навчальному році до кінця липня 2025 року, крім випускних курсів.

Провадити освітній процес у традиційному (аудиторному) або змішаному (аудиторно-дистанційному) форматах у приміщенні закладу освіти або його окремому корпусі в межах розрахункової місткості споруд цивільного захисту.

У тилових регіонах забезпечити проведення освітнього процесу переважно в аудиторному форматі з урахуванням безпеки учасників освітнього процесу та за погодженням з ОВА.

У прифронтових та прикордонних областях, де існує ризик артилерійських обстрілів, РСЗВ, бомбових (КАБи) та ракетних атак (С-300) тощо, освітній процес можна здійснювати в укриттях. За погодженням з ОВА — на базі інших закладів освіти в тилових регіонах у змішаному або (як виняток) дистанційному форматі.

Передбачити функціонування локальних систем оповіщення про надходження сигналу "Повітряна тривога" або інших відповідних сигналів оповіщення в навчальних корпусах та гуртожитках закладів освіти.

Для закладів професійної (професійно-технічної) освіти:

За можливості розпочати навчальний рік раніше 1 вересня для учнів П(ПТ)О другого і третього курсів.

Використовувати суботні дні як робочі в теплі місяці року. Якщо є потреба, також можливо подовжити освітній процес до кінця липня 2025 року, крім випускних курсів.

Організувати навчання в очному форматі за обовʼязкової наявності укриттів. Якщо є недостатня кількість місць в укриттях, навчання можна організувати позмінно. Важливо: залежно від безпекової ситуації області, ОВА може бути ухвалено рішення про здійснення освітнього процесу в дистанційній або змішаній формі.

Якщо виробничу практику неможливо організувати у звичайному режимі, рекомендуємо використовувати навчальні майстерні, лабораторії закладів П(ПТ)О, а якщо є потреба і можливості, забезпечити її проходження дистанційно.

Також в МОН додали, що наразі відомство працює над створенням безпечних та адаптивних умов для навчання.

Нагадаємо, що голова Державної служби якості освіти України Руслан Гурак заявив, якщо укриття належно оформлено або ж там є окремі кабінети, які дозволяють навчатися, уроки можна проводити в укриттях.

Також держава наразі проводить масштабну реформу у середній освіті. Голова Комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак розповів подробиці.