Рабочие субботы и другое — МОН рекомендует изменить график обучения студентов

Студенты сидят на занятиях. Фото: Depositphotos

Министерство образования Украины рекомендует изменения в график обучения заведений высшего, профессионального высшего образования и заведений профессионального образования. Это связано с целью экономии энергоресурсов.

Об этом МОН сообщает в понедельник, 20 мая.

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"Наша цель — обеспечить подготовку учебных заведений к прохождению нового осенне-зимнего периода и отопительного сезона с учетом возможностей привлечения альтернативных источников энергии и гибкого графика образовательного процесса, адаптированного к экономному использованию энергоресурсов", — отметили в ведомстве.

Таким образом, министерство призывает прислушаться к рекомендациям по подготовке к новому 2024/2025 учебному году.

Для учреждений высшего образования и профессионального высшего образования:

По возможности начать 2024/2025 учебный год первой половины августа 2024 года. Это касается образовательных программ всех уровней и всех соискателей кроме студентов первых курсов.

Использовать субботние дни как рабочие в теплые месяцы.

С середины ноября 2024 года по середину марта 2025 года планировать проведение зачетно-экзаменационной сессии, практической подготовки, выполнения курсовых и квалификационных работ и удлиненных каникул, а если нужно, — продолжить обучение в дистанционном формате.

При необходимости продлить образовательный процесс в 2024/2025 учебном году до конца июля 2025 года, кроме выпускных курсов.

Проводить образовательный процесс в традиционном (аудиторном) или смешанном (аудиторно-дистанционном) форматах в помещении учебного заведения или его отдельном корпусе в пределах расчетной емкости сооружений гражданской защиты.

В тыловых регионах обеспечить проведение образовательного процесса в основном в аудиторном формате с учетом безопасности участников образовательного процесса и по согласованию с ОВА.

В прифронтовых и приграничных областях, где существует риск артиллерийских обстрелов, РСЗО, бомбовых (КАБ) и ракетных атак (С-300) и т.д., образовательный процесс можно осуществлять в укрытиях. По согласованию с ОВА — на базе других учебных заведений в тыловых регионах в смешанном или (в виде исключения) дистанционном формате.

Предусмотреть функционирование локальных систем оповещения о поступлении сигнала "Воздушная тревога" или других соответствующих сигналов оповещения в учебных корпусах и общежитиях учебных заведений.

Для заведений профессионального (профессионально-технического) образования:

По возможности начать учебный год раньше 1 сентября для учащихся П(ПТ)О второго и третьего курсов.

Использовать субботние дни в качестве рабочих в теплые месяцы года. В случае необходимости также можно продлить образовательный процесс до конца июля 2025 года, кроме выпускных курсов.

Организовать обучение в очном формате при обязательном наличии укрытий. Если есть недостаточное количество мест в укрытиях, обучение можно организовать посменно. Важно: в зависимости от ситуации в области, ОВА может быть принято решение об осуществлении образовательного процесса в дистанционной или смешанной форме.

Если производственную практику невозможно организовать в обычном режиме, рекомендуем использовать учебные мастерские, лаборатории заведений П(ПТ)О, а если есть потребность и возможности, обеспечить ее прохождение дистанционно.

Также в МОН добавили, что в настоящее время ведомство работает над созданием безопасных и адаптивных условий для обучения.

Напомним, что председатель Государственной службы качества образования Украины Руслан Гурак заявил, если укрытие надлежаще оформлено или там есть отдельные кабинеты, которые позволяют учиться, уроки можно проводить в укрытиях.

Также государство сейчас проводит масштабную реформу в среднем образовании. Глава Комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак рассказал подробности.