В Україні влітку запрацює спрощена система вступу до вишів — як це буде працювати

Приймальна комісія Тернопільського економічного університету. Фото ілюстративне: ЗУНУ

З суботи, 1 червня, в Україні повноцінно запрацює система спрощеного вступу до вищих навчальних закладів абітурієнтів для тимчасово окупованих та прифронтових територій. Відтепер майбутні абітурієнти зможуть вступати без наявного в них атестату.

Про це повідомила головна директорка-координаторка ГО "Донбас СОС" Віолета Артемчук, передає "Укрінформ".

Читайте також:

Спрощений вступ для абітурієнтів

За її словами, для зарахування програми середньої школи, дітям потрібно буде скласти два іспити: з історії України та української мови. Також тут передбачена система, коли абітурієнти обирають собі ВНЗ, який має так звану "опорну школу", де вже можна скласти ці два іспити.

Після іспитів та заповнення освітньої декларації, абітурієнти мають скласти профільний іспит в обраному ЗВО, а через складність виїзду з окупованих територій це можна зробити онлайн.

Вона додала, що спрощена процедура дає також можливість зарахування за Квотою 2.

"У кожному закладі вищої освіти певна кількість місць передбачена під вступ абітурієнтів з тимчасово окупованих територій, що є шансом вступити на бюджет до рейтингових університетів", — сказала Артемчук.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Міністерство освіти та науки України затвердило календарний план національного мультипредметного тесту для цьогорічної вступної кампанії.

Також ми писали про те, що українські студенти можуть безкоштовно навчатися в університетах Австрії, і як туди подати документи.