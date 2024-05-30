Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Абітурієнти з окупованих та прифронтових територій отримають спрощений вступ до вишів arrow

Абітурієнти з окупованих та прифронтових територій отримають спрощений вступ до вишів

30 травня 2024 16:57
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В Україні влітку запрацює спрощена система вступу до вишів — як це буде працювати
Приймальна комісія Тернопільського економічного університету. Фото ілюстративне: ЗУНУ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

З суботи, 1 червня, в Україні повноцінно запрацює система спрощеного вступу до вищих навчальних закладів абітурієнтів для тимчасово окупованих та прифронтових територій. Відтепер майбутні абітурієнти зможуть вступати без наявного в них атестату. 

Про це повідомила головна директорка-координаторка ГО "Донбас СОС" Віолета Артемчук, передає "Укрінформ". 

Читайте також:

Спрощений вступ для абітурієнтів

За її словами, для зарахування програми середньої школи, дітям потрібно буде скласти два іспити: з історії України та української мови. Також тут передбачена система, коли абітурієнти обирають собі ВНЗ, який має так звану "опорну школу", де вже можна скласти ці два іспити.

Після іспитів та заповнення освітньої декларації, абітурієнти мають скласти профільний іспит в обраному ЗВО, а через складність виїзду з окупованих територій це можна зробити онлайн.

Вона додала, що спрощена процедура дає також можливість зарахування за Квотою 2.

"У кожному закладі вищої освіти певна кількість місць передбачена під вступ абітурієнтів з тимчасово окупованих територій, що є шансом вступити на бюджет до рейтингових університетів", — сказала Артемчук.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Міністерство освіти та науки України затвердило календарний план національного мультипредметного тесту для цьогорічної вступної кампанії.

Також ми писали про те, що українські студенти можуть безкоштовно навчатися в університетах Австрії, і як туди подати документи.

Україна
Університет
абітурієнт
освіта
студенти
навчання
інститут

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

12:26 У Жироні розчаровані ситуацією з Довбиком — заява головного тренера

28 травня 2024

04:33 Пилова буря знову накриє Україну — коли та яким областям загрожує явище