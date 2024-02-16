Лісовий заявив, що закон про мобілізацію скоротить число вступників до вишів

Міністр освіти Оксен Лісовий. Фото: Facebook/Оксен Лісовий

В Україні спостерігається негативна динаміка щодо кількості вступників до вищих навчальних закладів. Про це заявив Міністр освіти та науки Оксен Лісовий під час візиту в Харків в пятницю, 16 лютого.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Кількість вступників до ЗВО

"Сьогодні цю динаміку дещо спотворює кількість вступників на контрактну форму навчання, які за непрямими ознаками можуть розцінюватися як вступ на другу вищу освіту людей чоловічої статі старшого віку. Але з прийняттям змін до закону про мобілізацію, я думаю, ця можливість також буде закрита", — зауважив він.

Перше читання закону передбачає тільки послідовне навчання. Тобто вступати на другу вищу освіту — на другий бакалаврат чи другу магістратуру — можна, право на освіту є, але не буде відстрочки від призову.

Нагадаємо, Верховна Рада України прийняла в першому читанні урядовий законопроєкт про мобілізацію.

Згідно з новим проєктом закону, відстрочку від мобілізації втрачають ті, хто здобуває другу вищу освіту. Також її знімають з аспірантів, які навчаються за контрактом.