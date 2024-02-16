Лисовой заявил, что закон о мобилизации сократит число поступающих в вузы

Министр образования Оксен Лисовой. Фото: Facebook/Оксен Лисовой

В Украине наблюдается негативная динамика количества поступающих в высшие учебные заведения. Об этом заявил Министр образования и науки Оксен Лисовой во время визита в Харьков в пятницу, 16 февраля.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Количество поступающих в вузы

"Сегодня эта динамика несколько искажает количество поступающих на контрактную форму обучения, которые по косвенным признакам могут расцениваться как поступление на второе высшее образование людей мужского пола старшего возраста. Но с принятием изменений в закон о мобилизации, я думаю, эта возможность также будет закрыта", — заметил он.

Первое чтение закона предполагает только последовательное обучение. То есть поступать на второе высшее образование — на второй бакалавриат или вторую магистратуру — можно, право на образование есть, но не будет отсрочки от призыва.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла в первом чтении правительственный законопроект о мобилизации.

Согласно новому проекту закона, отсрочку от мобилизации теряют те, кто получает второе высшее образование. Также ее снимают с аспирантов, обучающихся по контракту.