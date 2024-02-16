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Лисовой заявил, что закон о мобилизации сократит число поступающих в вузы

16 февраля 2024 10:57
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Лисовой заявил, что закон о мобилизации сократит число поступающих в вузы
Министр образования Оксен Лисовой. Фото: Facebook/Оксен Лисовой
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Украине наблюдается негативная динамика количества поступающих в высшие учебные заведения. Об этом заявил Министр образования и науки Оксен Лисовой во время визита в Харьков в пятницу, 16 февраля.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Количество поступающих в вузы

"Сегодня эта динамика несколько искажает количество поступающих на контрактную форму обучения, которые по косвенным признакам могут расцениваться как поступление на второе высшее образование людей мужского пола старшего возраста. Но с принятием изменений в закон о мобилизации, я думаю, эта возможность также будет закрыта", — заметил он.

Первое чтение закона предполагает только последовательное обучение. То есть поступать на второе высшее образование — на второй бакалавриат или вторую магистратуру — можно, право на образование есть, но не будет отсрочки от призыва.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла в первом чтении правительственный законопроект о мобилизации.

Согласно новому проекту закона, отсрочку от мобилизации теряют те, кто получает второе высшее образование. Также ее снимают с аспирантов, обучающихся по контракту.

образование
учеба
Университет
абитуриент
Оксен Лисовый

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