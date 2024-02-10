Весняні канікули в Україні в 2024 році — Міносвіти затвердило дати

Пустий шкільний клас. Ілюстративне фото: Київенерго

В Україні під час дії воєнного стану змінили тривалість та змістили дати проведення весняних канікул в школах. У 2024 році тижневі вихідні перенесли на останні дні березня.

Новини.LIVE зібрали інформацію про весняні канікули, використавши рекомендації МОН про організацію 2023/2024 навчального року в закладах загальної середньої освіти.

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Як відомо, навчальний рік в школах України стартував 1 вересня 2023 року. Навчальними планами передбачено, що триватиме він до 28 червня 2024 року. Такий термін став довшим на місяць, ніж у попередні роки. Урочисті лінійки на честь свята Останнього дзвоника заплановані на 31 травня.

Відповідне рішення Міністерство освіти та науки України ухвалило з метою, щоб школярі змогли отримати всі знання, які можуть бути пропущені під час повітряних тривог, блекаутів тощо.

У відомстві затвердили дати весняних канікул. Вони заплановані з 25 по 31 березня. Попри рекомендації Міносвіти, кожен навчальний заклад може самостійно встановлювати дати канікул та навчання.

Також в міністерстві рекомендують керівництвам шкіл обирати очну форму навчання за умови безпечної ситуації в регіоні. Довгих канікул для учнів не передбачається, оскільки наразі енергетична ситуація є стабільною.

Нагадаємо, міністр освіти та науки України Оксен Лісовий назвав дати проведення Національного мультипредметного тесту. Посадовець вказав, що тестування з чотирьох предметів будуть проводити в один день.

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