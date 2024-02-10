Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Весняні канікули в Україні в 2024 році — Міносвіти затвердило дати arrow

Весняні канікули в Україні в 2024 році — Міносвіти затвердило дати

10 лютого 2024 19:11
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Весняні канікули в Україні в 2024 році — Міносвіти затвердило дати
Пустий шкільний клас. Ілюстративне фото: Київенерго
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

В Україні під час дії воєнного стану змінили тривалість та змістили дати проведення весняних канікул в школах. У 2024 році тижневі вихідні перенесли на останні дні березня.

Новини.LIVE зібрали інформацію про весняні канікули, використавши рекомендації МОН про організацію 2023/2024 навчального року в закладах загальної середньої освіти.

Читайте також:

Коли в Україні почнуться весняні канікули

Як відомо, навчальний рік в школах України стартував 1 вересня 2023 року. Навчальними планами передбачено, що триватиме він до 28 червня 2024 року. Такий термін став довшим на місяць, ніж у попередні роки. Урочисті лінійки на честь свята Останнього дзвоника заплановані на 31 травня.

Відповідне рішення Міністерство освіти та науки України ухвалило з метою, щоб школярі змогли отримати всі знання, які можуть бути пропущені під час повітряних тривог, блекаутів тощо.

У відомстві затвердили дати весняних канікул. Вони заплановані з 25 по 31 березня. Попри рекомендації Міносвіти, кожен навчальний заклад може самостійно встановлювати дати канікул та навчання.

Також в міністерстві рекомендують керівництвам шкіл обирати очну форму навчання за умови безпечної ситуації в регіоні. Довгих канікул для учнів не передбачається, оскільки наразі енергетична ситуація є стабільною.

Нагадаємо, міністр освіти та науки України Оксен Лісовий назвав дати проведення Національного мультипредметного тесту. Посадовець вказав, що тестування з чотирьох предметів будуть проводити в один день.

Також ми писали про те, що у січні 2024 року в Києві зросла середня заробітна плата вчителів, однак знизилися деякі доплати. Про те, скільки зараз заробляють працівники навчальних закладів, читайте у матеріалі Новини.LIVE.

школи
Україна
канікули
весна
школярі
Міносвіти

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

9 лютого 2024

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

7 лютого 2024
Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

30 січня 2024

22:18Кого можуть звільнити від призову за новим законопроєктом про мобілізацію

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

Актуальне по темі