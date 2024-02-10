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Весенние каникулы в Украине в 2024 году — Минобразования утвердило даты

10 февраля 2024 19:11
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Весенние каникулы в Украине в 2024 году — Минобразования утвердило даты
Пустой школьный класс. Иллюстративное фото: Киевэнерго
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Украине во время действия военного положения изменили продолжительность и сместили даты проведения весенних каникул в школах. В 2024 году недельные выходные перенесли на последние дни марта.

Новини.LIVE собрали информацию о весенних каникулах использовав рекомендации МОН об организации 2023/2024 учебного года в заведениях общего среднего образования.

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Когда в Украине начнутся весенние каникулы

Как известно, учебный год в школах Украины стартовал 1 сентября 2023 года. Учебными планами предусмотрено, что он продлится до 28 июня 2024 года. Такой срок стал длиннее на месяц, чем в предыдущие годы. Торжественные линейки в честь праздника Последнего звонка запланированы на 31 мая.

Соответствующее решение Министерство образования и науки Украины приняло для того, чтобы школьники смогли получить все знания, которые могут быть пропущены во время воздушных тревог, блекаутов и т.д.

В ведомстве утвердили даты весенних каникул. Они запланированы с 25 по 31 марта. Несмотря на рекомендации Минобразования, каждое учебное заведение может самостоятельно устанавливать даты каникул и обучения.

Также в министерстве рекомендуют руководствам школ выбирать очную форму обучения при условии безопасной ситуации в регионе. Долгих каникул для учеников не предусматривается, поскольку сейчас энергетическая ситуация стабильна.

Напомним, министр образования и науки Украины Оксен Лисовой назвал даты проведения Национального мультипредметного теста. Чиновник указал, что тестирование по четырем предметам будут проводить в один день.

Также мы писали о том, что в январе 2024 года в Киеве выросла средняя заработная плата учителей, однако снизились некоторые доплаты. О том, сколько сейчас зарабатывают работники учебных заведений, читайте в материале Новини.LIVE.

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Украина
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школьники
Минобразования

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